Особенности национального PR. Асель Караулова

Асель, а кого из коллег, PR-щиков, и какие кейсы, проекты ты выделишь? Те люди, которые кирпичи внесли в здание нашего PR.

Кирпичи есть, про кирпичи проще говорить. Это те люди и компании, которые более 20 лет строят и развивают рынок, не уходят с дистанции, ну или уходят, отдав все что можно этой отрасли. Ну, безусловно, считаю, что мы внесли очень много – наша компания, все мои коллеги и партнеры – Сакен Балбаев, Ардак Аканов, Асель Беримжарова, Саяна Екшембеева, потому что с самого начала и до сих пор работаем на рынке, это специалисты очень высокого уровня.

Агентство «Ренессанс» и Светлана Крутских. Она ушла сейчас с PR-рынка, ушла в фасилитацию, но сложно переоценить ее вклад, и вклад агентства на этапе становления PR-рынка.

Майра Салыкова с ее Агентством "Медиасистем", с которым мы долго конкурировали. Майра смогла действительно выстроить крупнейшее сейчас в стране агентство мониторинга, она одна из тех, кто стоял у истоков PR-рынка.

Со-основатели Клуба PR-шы – Шынар Жанибекова, Майраш Тайкенова, Сулушаш Магзиева, многие члены нашего клуба. Я, конечно, могу выделить Ларису Пак, потому что это одна из тех людей, которые не только у истоков стоял, но и всегда очень креативно адаптировала все новые тренды в PR. И ее удачный кейс с Kaspi Bank я думаю, до сих пор работает.

Александр Рузанов и его BRIF, как один из основателей репутационных исследований, и до сих пор держащий высокую планку качества.

Скажем, Куат Домбай, во-первых, он написал книгу для рынка, студенты ее используют. Там есть спорные моменты, чисто профессиональные, с которыми я не согласна, но сейчас не про это. Просто человек взял и написал! А я никак не могу закончить свою.

Я очень уважаю таких людей, как Фатима Косаева, которая в Астане, она очень профессиональный человек, Ларису Коковинец, Еркина Зикибаева, и еще многих других.

Я считаю, если мы будем говорить про digital, про социальные сети, то, конечно, Алишер Еликбаев. Он наверно, такой, первый прецедент PR-щика, который пошел именно в этом направлении, и очень успешно работает.

Леша Бендзь. Мне кажется, тоже человек, который очень много делает для развития PR-рынка, и в общем, как человек, и как специалист очень такой, мне кажется, фундаментальный.

Я не трогаю сейчас государственные там какие-то вещи, государственный PR, проекты, там, к примеру, Руслан Жемков, Айдар Жумабаев, который тоже работает уже 100 лет на этом рынке.

А если еще на Астану посмотреть, там человек-оркестр Михаил Дорофеев. Многие считают его журналистом, кто-то считает его PR-щиком. Я считаю, что он блестящий и в той, и в другой отрасли. Это на самом деле редкость, таких людей немного, которые могут и там, и там. Миша очень глубоко знает PR-рынок, и при этом он сейчас он главный редактор.

А кейсы? Вот что-то такое интересное, что, знаешь, бывает иногда смотришь, делают коллеги, и вот, блин - классно! Молодцы. Даже не твое, а кайф?

Вот смотри, ты правильно начала, я с тобой соглашусь, с мыслью твоей о том, что все настолько быстротечно, что раз, и забывается! Все! Моментально! Но для этого мы делаем наш ежегодный конкурс PR-проектов Ак Мерген, PR-форум и другие ивенты, чтобы посмотреть на самые интересные кейсы.

Запомнился «ARTиШОК» как проект, который с помощью PR-технологий поднял продажи, увеличил количество зрителей, которые приходят. Как раз наш Клуб PR-шы помогал им в этом.

Ну для меня, конечно Универсиада была очень интересным проектом, там было много вещей, связанных с антикризисным PR-ом, который мы отрабатывали и в соцсетях, и традиционных СМИ. Очень был интересный кейс. Из последних очень ярких для нашей команды – вывод на IPO «Казатомпрома».

Очень яркий кейс был с министром культуры Мухамедиулы. Это реальный кейс, я знаю, что там работали PR-щики, которые меняли общественное мнение. Какие-то вещи удались, что-то нет. По крайней мере, основной хайп погасили.

Очень яркий кейс - это слияние «Казкома» и «Халыка».

Яркие кейсы связаны с самой конкурентной отраслью - это телеком, все, что делало "Тele-2" (смеется). Можно любить, не любить, и так далее, но это были яркие кейсы. Война банерОв, все что делал "Кcell", это по крайней мере запомнилось. Ну, опять-таки здесь, я сейчас не говорю про этическую сторону, одно-другое, это просто с точки зрения запоминания.

Очень яркие проекты делают агентства Комбинат и Movators.

Если вы зайдете на страницу НАСО в фейсбуке, то там можно посмотреть все кейсы-победители конкурса Ак- Мерген за текущий и предыдущие годы.

2020 год

Сегодня, 3 года спустя, появилось много новых интересных проектов, мы живем с новым президентом, последние 2 года наше основное внимание просто съедают государственные коммуникации. Как плохие, так и хорошие. Чиновники идут в сети, отвечают напрямую.

Лучшая иллюстрация, думаю, текущая, совершенно беспрецедентная ситуация с COVID, в которой мы оказались. Это ведь все про коммуникации – как развивалась картина эпидемии, страновая информация, нагнетание обстановки, поток фейков, реакция разных стран и коммуникации их руководителей. Каждый день идет сумасшедший поток информации, кризисов, умирают люди, одновременно в карантине более 3 миллиардов человек. Одномоментно мы все цифровизировались. В твиттере Токаев, в ФБ – Биртанов, напрямую отвечает и решает вопросы кризисного управления, дистанционная работа, онлайн обучение и ТВ уроки....

Мир стал другим. Надеюсь, когда это все закончится, мы отдельно соберемся и обсудим уроки эпидемии и как она отразилась на нашем рынке.

Мы как в кино, живем в период такого исторического события, и никто не знает, как все пойдет завтра…