Особенности национального PR. Алишер Еликбаев

Слушай, а чем ты гордишься? Ну, я взяла Mega, потому что она такая ключевая...

А я ей и горжусь. Потому что Mega – это история многолетняя. Я всем всегда говорю: ребята, я не спринтер, я не бегаю на короткие дистанции, где проект осуществил – и все, обрадовался и дальше пошел! Я как раз-таки наоборот! В этом мое отличие от огромного количества специалистов, я люблю работать долго – так, чтобы отвечать за всё, чтобы к тебе могли обращаться.

Поэтому я скучаю по длинным контрактам. Часто обращаются к тебе, говорят: хочешь пропиарить наш салон, быстренько, один пост, и мы заплатим, там, тебе сто тысяч тенге? Нет, ребята.

Если я захожу, то захожу на кухню, в подвал, разговариваю с вашим персоналом. MyCafe – один из таких примеров, где четко я сидел в подвале и ел каждое блюдо, и давал свою оценку, и говорил о том, что вот здесь полы надо заливать не так, вот здесь надо с грузчиком поговорить, чтобы он не царапал людей, проходящих мимо.

Я люблю бег на длинные дистанции. Они меня возбуждают. Mega – проект длительный, 10 лет я им занимался, и очень круто перешел в руки Даши и Венеры. Это то, чем я горжусь, когда обошлось без жертв. Они не уволили ни одного моего сотрудника, они только еще дальше все развили.

Конкурс «Построй свой бизнес», который мы в свое время придумали для Кенеса Ракишева и фонда «Саби» и ведем его уже семь лет. Сам Кенес, его супруга Асель, Вячеслав Ким – это люди, которые всерьез относятся к конкурсу и каждому претенденту, они просматривают все работы, они почти полтора миллиона долларов в качестве грантов уже выдали.

Я знаю людей, которые реально воспрянули духом, они уже думали закрываться, а вслед за победой в нашем конкурсе к ним пришли и заказчики. Я сам выступал заказчиком для финалистов своего же конкурса. Они строили детскую площадку у меня во дворе.

Я горжусь проектом «Снять за 60 секунд», который мы делали для Jameson Empire Awards. Впервые Казахстан выиграл этот конкурс. В Лондоне. При нас.

Дело в том, что Казахстан среди потребителей Jameson не знают, потому что мы столько виски не пьем. Тем не менее поехать в Лондон с единственной работой против огромного количества…Там каждая страна по нескольку работ представляла, а нам позволили за счет рынка только одну работу. И эта работа порвала всех! Понимаешь? Это круто!

Второй год мы ее организовывали, и она уже в пятерку лучших вошла, эта работа. Второй раз нам бы точно не отдали первое место. Но она достойна была первого места. Это было понятно. Что такое Казахстан? Что они там, на карте мира? Это классный проект был.

Я же эмоциональный, еще «VoxPopuli», я горжусь им, горжусь тем продуктом, который мы создавали.

То, что мы делали с клиникой Oftum, – операции на глаза. Когда мы меняем жизнь людей – очень-очень круто! То есть и это же эмоциональные вещи!

И конечно, Samsonite. Потому что я вижу, как он растет вместе со мной. Я ведь их лицо! Я помогаю им в коммуникациях, и я вижу, как в первый год они выполнили 160 процентов своего плана.

Счастливые были, наверное, да?..

Конечно, и сейчас они открывают новые магазины. Их серьезно воспринимают среди дистрибьютеров Samsonite. А таких клиентов у меня много.

Очень такой маленький рынок PR у нас все равно получается...

Я тебе говорил, что это так, нас мало. То есть всякие там земельные реформы, ГНПФ, пенсионные реформы всякие-разные. Огромное количество государственных инициатив, они же все приходят ко мне и чаще всего не понимают, почему я отказываюсь с ними работать.

Когда я им объясняю, что «ребят, мне в бизнесе комфортно, я к вам не пойду ни за что, и обелять, почему, там, ГНПФ – это круто, почему ЭКСПО – это круто, я не буду». Ну, то есть, да, хоть заплатитесь мне деньгами, это не мое! Я не чувствую себя способным разъяснить. Потому что я понимаю, сколько там денег разворовывается, сколько всего уходит, и мне дискомфортно с этим работать. А в бизнесе сколько ты заработал, столько и съел. В этом весь кайф. А многие часто думают, что Еликбаев заелся, там же еще мой прайс гуляет…

Все думают: Еликбаев стоит столько-то, и начинают мне звонить. Они выходят через жену на меня, через родственников на меня выходят, через моих друзей организовывают встречи, понимаешь? И все всегда удивляются, почему я отказываюсь. Они думают: если есть деньги, любой специалист начнет с ними работать. А я им объясняю, что я эмоционально работаю только с тем, что мне близко.