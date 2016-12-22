Zzara, певица: «Музыка должна быть доступной»

Жанара Каримова, Vласть Фото автора и из архива певицы 23 декабря алматинцы получат возможность услышать и увидеть разные грани отечественной инди-музыки и альтернативного рока. В этот вечер состоится первый фестиваль независимой казахстанской музыки Nomad Vibes. На двух сценах павильонов киностудии «Казахфильм» выступят 11 команд представляющие разные города Казахстана и разные жанры и нюансы современной рок- и поп-музыки - от синти-попа и электро-панка до брит-попа и нового гранжа. Песни прозвучат на казахском, русском и английском языках. На сцене Nomad Vibes прозвучат не только группы широко известных в узких кругах отечественных и зарубежных меломанов (MOLDANAZAR, ZZARA и LAMPЫ ORCHESTRA). Слушатели смогут оценить команды временно находящиеся в музыкальном андеграунде, но обладающие своеобразной поэтикой и оригинальным звучанием. Vласть подготовила серию материалов с проектом Nomad Vibes, в котором будет знакомить читателей с некоторыми артистами, выступающими на фестивале. Мы уже рассказали нашим читателям о молодой алматинской группе Molto loud и карагандинских рокерах из Fugawz. Теперь знакомим вас с Зариной Бейсембаевой, так же известной как Zzara и вокалисткой кавер группы Ice cream band. В своем интервью Vласти она рассказала, как начался ее музыкальный путь с кастинга конкурса SuperStar KZ в Караганде. Зарина Бейсембаева уже около 5 лет работает с музыкантами в кавер группе Ice cream band. Они пользуются популярностью, их приглашают выступать в клубах, на свадьбах или корпоративах. Выступать как Zzara Зарина решила около двух лет назад, когда познакомилась с продюсерами Чингизом Кабидиным и Эльдаром Таги. Вместе в 2015 году они выпустили первый альбом «Peprlex». В этом году под лейблом Aetherial Records, основанным в Лос-Анджелесе Эльдаром Таги и Томми Сипсоном, были выпущены два сингла. Весной следующего года планируется выход второго альбома. «Я педагог по истории. Музыка – это случайность, которая определила всю мою жизнь, - начинает рссказывать Зарина. - Я жила в Караганде, у меня друзья были из музыкальной тусовки, выступали в Доме культуры. Мне было еще лет 15 тогда. Я тогда танцевала, репетировала в Доме культуры. Ребята пошли на конкурс SuperStar KZ, я проиграла в карты и пошла с ними тоже на кастинг. Самое смешное, что из всей компании прошла именно я. Приехала в Алматы, тогда я первый раз взяла в руки микрофон. Я попала в полуфинал конкурса в 2006 году. Познакомилась тут со многими артистами, местной тусовкой. Решила, что я поступлю сюда в университет. Я была в 9 классе тогда. Вернулась, сказала маме, что хочу жить в Алматы. Она ответила: «Если поступишь на грант, езжай». Я поступила, но не окончила университет, была отчислена с последнего курса за непосещаемость. Здесь я познакомилась с музыкантами разными. Мой первый лайфбэнд это группа Прана, это было, наверное, в 2010 году. Это была больше джазовая группа. Я только начала узнавать музыку, что есть такие исполнители как Стиви Уандер. Раньше я слушала попсу, все было плохо, откровенную попсу типа Гости из будущего, Backstreet Boys».

Но музыкального образования у вас нет, как учились музыке? Получилось не сразу, я слушаю свои старые записи и думаю: боже мой, как я могла так петь, в каких-то конкурсах участвовать. У меня никогда не было таких амбиций, что я сейчас всех смогу победить. Я очень критично к себе отношусь. Все приходит с опытом. Сейчас у меня появилось реальное желание учиться, что-то новое узнавать, слушать. Сейчас в интернете очень много информации, учись – не хочу. И окружение у меня такое, что если я попрошу научить чему-то, они мне помогут. Главное желание. Я вживую слышала вас только в Ice cream band. Вы зарабатываете именно как группа? Да, на своей музыке еще не удалось. Я думаю, что все будет. Когда вы поняли, что хотите свое творить? Наверное, когда я скачала приложение Garage band для айфона. Начала там что-то пробовать, наигрывать. И тогда я поняла, что хочу писать что-то свое, вдохновилась. Это было 2 года назад. Я только начала, и моя подруга познакомила меня с Эльдаром, это продюсер. Собственно все, что вы слушаете, спродюсировал Эльдар Таги. Marty Crown: «Нам дали мягко понять, что нам надо валить в Европу» Marty Crown: «Нам дали мягко понять, что нам надо валить в Европу» Очень забавно, с этого приложения начинала Мартиша. Похожие истории у вас. С ней я разговаривала где-то 2 года назад, до ее переезда в Лос-Анджелес. И когда я слушала песню Dreams, мне показалось, что у вас есть сходство и с Мартишой, и с FKA twigs. А потом послушала другие треки, они воспринимаются иначе. По-вашему, чье это влияние? Я не знаю, на что это похоже. Там присутствует этно-колорит в Dreams. Я начала его писать с перкуссией какой-то, просто порезала бас в Garage band. Потом отправила Эльдару, со словами, что хочу что-то такое с налетом секса и этники. Наверное, да. Есть что-то и с FKA twigs. В любом случае, это модная электронная музыка и параллель возможна.

Чингиз Кабидин и Эльдар Таги (продюсеры), как вы друг друга нашли? С Эльдаром нас познакомила подруга. Мы встретились, поговорили. Я ему сразу же дала первый трек, он сделал аранжировку и так мы начали работать. Мне понравилось, как он работает, очень круто. С Чингизом меня познакомил Эльдар. Чингиз занимался миксингом нашего первого альбома. Сейчас мы с Эльдаром работаем над новым материалом, уже готовы четыре трека. Чингиз с вами? Я не знаю, будет ли он работать. Пока не понятно. Разошлись пути? Не знаю, как ответить, но пока я с ним не разговаривала. Захочет ли он заниматься этим альбомом. Возможно, и будем. Пока все на стадии написания, еще не записано. Все песни вы сами пишете? Да, я – тексты, музыку – Эльдар. Я ему высылаю демки, он делает продакшн полностью. Весь первый альбом мы записывали дома. Мы брали микрофон, ставили и записывали. Каждый потом колдовал по-своему. Как вы придумываете песни? Бывает, я вдохновляюсь, слушаю. Бывает, увижу строчку, она в голове засела и под нее ты начал писать текст. Бывает, что Эльдар высылает трек, и я пробую что-то написать. Бывает, что я слушаю его старые записи где-нибудь в SoundCloud, и пишу ему, что написала под его старый трек. Если ему нравится, продолжаем работать. А джем сейшн бывал? У нас такого никогда не было, кстати. Мы встречаемся уже по факту, потому что его в городе почти не бывает. Он часто путешествует. Сейчас он в Германии. Мы дистанционно работаем с ним над нашим детищем.

Как вы создали клип на песню LSE вместе the2vvo? Это Эльдар и Лена (Позднякова - V), это их проект, они занимаются визуальным артом. Ребята очень много всего делают, участвуют в выставках. Идею предложила Лена, что мы можем сами снять клип. Им было интересно, тоже новый опыт по созданию видео. Мы просто взяли iPhone и разные линзы, начали снимать: шел трек, я пела. Потом появилась идея - создать эффект подглядывания в замочную скважину. Мы дома за один день сняли, а ребята работали над визуальными эффектами. Творческих разногласий не бывает? Только по музыке, я прошу у Эльдара смягчить какие-то вещи. Он тоже такой своеобразный, очень талантливый человек. Иногда он сильно уходит в дебри и делает очень сложную музыку. Мне хочется чуть полегче, мне бывает сложно воспринимать. Я хочу, чтобы мне нравилось то, что мы делаем. Интересно, каким получится наш новый альбом. А первый вы бы как описали? Это поиски себя, какая-то драма. Немного депрессия была, может, я сама ее искусственно в себе выводила. Мне хотелось порыться, я закапывалась, потом выносила музыку. Сейчас больше любовь, уже все хорошо. Тихая гавань. Может, более нежный будет альбом.

Вам легче писать тексты на английском? Почему вы на английском поете? Я изначально пишу на русском, потом перевожу. Начинаю с пометок для себя, что хочу сказать в песне. Потом выливается мелодия и текст. На русском пробовала писать недавно, интересный опыт. Музыкально на нем легче. Может быть, попробую записать пару песен. На русском и текст нужен сильный. Мне близка тема Земфиры, хотелось бы, чтобы тексты были такие же интересные, сильные. Я пишу, но никому не показывала, кроме своего молодого человека. Ему нравится. Несколько ваших песен стали саундтреками к фильму Тимура Бекмамбетова «Unfriended», как это вышло? Эльдар работал музыкальным супервайзером фильма вместе с Томми. И он предложил наши работы. Я фильм не видела, не мой жанр. Что-то у вас получилось заработать как певице Zzara? Да, треки продаются в сети, но уже год прошел, я не проверяла. Кстати треки висят, как на платных ресурсах, так и в открытом доступе. Почему? Не хочется сделать их только платными? Думаю, музыка должна быть доступной. Дело каждого – покупать или слушать так. Я покупаю музыку, как у меня iPhone появился, с тех пор. Когда сам начинаешь делать, понимаешь, что это немалый труд. Так вы видели, сколько людей скачивали? Да, я давно смотрела, мне было интересно не сколько, а откуда. Там были Бразилия, Малайзия, Европа, Америка. Больше скачиваний из Казахстана и России. Чувствуется охват, это приятно. А фидбэк есть? Одно дело наша хипстерская тусовка, такую музыку в основном понимают и принимают, а другая аудитория есть? Да, даже в Казахстане. Когда вышел клип Girl in the dark на канале Гакку. Я удивилась, что начались размещения в разных пабликах ВКонтакте. Комментарии было интересно читать, их не так много, в основном: «уят». Мне смешно. Думаю, если у нас такие комментарии, значит, я все правильно делаю.

Люди, которые снимали вам клипы, они сами на вас выходили или вы на них? С Андреем Ким, который снял Dreams, мы с ним работали над клипом Fly. Он мне сам предложил снять. Ну, и остальные, Саша Белов сам написал. Есть клип на песню Love Freqs, его снял Руслан Черных, он тоже написал: «можно ли снять для дипломной работы». Съемки были на Гоа, он все снял, мне отправил. Мне понравилось. Я думаю, чем больше видео работ, тем лучше. На Гакку только 2 клипа были? Да, и то последний со скрипом. Его, насколько я знаю, крутят очень редко. Если Girl in the dark крутили по 6 раз в день, то этот максимум 2. Наверное, нельзя в дневное время. Там были комментарии: «вы что с ума сошли, как такое можно показывать по телевизору? Вас дети смотрят. Все, отписка». Наверное, они тоже боятся за свою репутацию, рейтинги.

Как Zzara вы где уже выступали? Выступать пока приглашают редко, иногда я сама отказываюсь, иногда не могут поставить аппаратуру, которая мне нужна. Я не хочу выступать так, мне интереснее выступить с командой. Многие не хотят по райдеру просто что-то ставить. Когда говоришь, что будет 4 человека на сцене, отвечают: «нет, нам нужна вы одна». Я, конечно, могу, но им? видимо, неважно? будет ли это звучать живьем или насколько это будет хорошо. Когда есть состав, совсем другая картина – приятная музыка, лайф. У нас это не воспринимают. Зовут на фэшн-мероприятия и не хотят ничего ставить, или зовут выступить за бартер. Такое отношение. Я не знаю, почему никто не хочет платить деньги. Почему такое отношение к местным исполнителям. Мы тоже тратим деньги на музыку, свои силы вкладываем. Хочется, чтобы заказчик был тоже благодарен за выступление артиста, мог поставить ему аппаратуру, заплатить деньги. Наверное, так привыкли. Иногда можно выступить за бартер, если тебе это нужно. Но сейчас я в этом не нуждаюсь, поэтому отказываюсь от многих. Вайбы Великой Степи Вайбы Великой Степи Если выступаете, то где? Последний раз было в Ping pong, мы сделали презентацию, выступали с Эльдаром и бас-гитаристом. После этого на закрытой тусовке. В мае ездили в Москву на фестиваль. И все, очень мало было выступлений. На Взлетной в прошлом году. Как в Москве публика восприняла? С интересом, очень необычно. Им интересно, они слушают, комментируют. У нас просто слушают. Но когда вы выступаете с Ice cream band реакция другая же? Кончено, ты играешь уже знакомую людям музыку, это хиты, потому что нет смысла кавер команде игра не хитовые вещи, чтобы люди стояли и не понимали. В клубах конечно отдача бешеная, особенно в Чукотке, она прокачивается с полпинка.