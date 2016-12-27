С конца года казахстанцам доступны 10-летние визы в США - Идрисов

С конца 2016 года граждане Казахстана могут получить 10-летнюю визу в Соединенные Штаты Америки, до этого момента максимальный разрешенный срок пребывания казахстанцев в США составлял 5 лет, сообщил министр иностранных дел Ерлан Идрисов во вторник на брифинге в Службе центральных коммуникаций министерства информации и коммуникаций.

«Под конец года мы договорились с США об увеличении срока выдачи взаимной визы до 10 лет. Был срок 5 лет, а сейчас казахстанские и американские визы по наиболее важным категориям - туристические, деловые, дипломатические - будут выдаваться на вот такой большой 10-летний срок», - заявил министр, подводя итоги внешнеполитической деятельности Казахстана в 2016 году.

Комментируя ситуацию по визовому режиму со странами Европейского Союза, Идрисов, в первую очередь, подчеркнул, что «Казахстан, по признанию многих наших партнеров, не является страной миграционного риска», поэтому у ЕС «есть настрой на начало работы с нами».

Он проинформировал, что в настоящее время власти сосредоточены на внутренней работе. «Правоохранительный блок сейчас занимается внедрением биометрии, улучшением документирования населения современными паспортами, которые содержат весь объем информации о владельце этих документов. Мы улучшаем работу нашей пограничной службы, на периметре наших границ», - пояснил Идрисов.

«В рамках соглашения о расширенном партнерстве мы намерены приступить в 2017 году к предметным переговорам по облегчению визового режима. Хотел бы подчеркнуть, что мы не добиваемся безвизового режима», - заявил министр, подчеркнув, что ведомство ставит перед собой «реалистичные задачи». «Индивидуально страны Европы уже реагируют в позитивном плане», - добавил он.

Он также добавил, что в 2016 году Казахстан обновил безвизовые соглашения для всех видов паспортов с Бразилией, в стадии проработки находится соглашение со Шри-Ланкой, Макао и Израилем. Кроме этого, «хорошей новостью стал первый этап облегчения нашего визового режима с Японией», сказал Идрисов.

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