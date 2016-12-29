С первого января полицейские Казахстана откажутся от жезлов

С первого января 2017 года сотрудники органов внутренних дел не будут использовать жезл для остановки транспортных средств, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Казахстана.

Как сообщает пресс-служба МВД станы, министерством был дел изучен международный опыт обеспечения безопасности дорожного движения.

«В ряде европейских стран жезл не используется в работе органов дорожной полиции. В соответствии с международными стандартами, с 1 января 2017 года сотрудники органов внутренних дел не будут использовать жезл для остановки транспортных средств. Для фиксации нарушения правил дорожного движения будут использоваться видеокамеры, а также видеорегистраторы органов внутренних дел», - говорится в сообщении министерства внутренних дел Казахстана.

Также сообщается, что остановка будет производиться только жестом руки с одновременной подачей свистка либо с использованием специальных звуковых и световых сигналов, громкоговорящего устройства, установленных на патрульной автомашине.