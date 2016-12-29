На обновление автопарка коммунальных служб Алматы потрачено более 1,2 млрд тенге

Автопарк коммунальных служб города пополнился новыми экскаваторами, автокранами, самосвалами и другими специальными машинами, часть из которых произведена в Казахстане и работает на компримированном природном газе, сообщает в четверг пресс-служба акимата Алматы.

По данным пресс-службы, автопарк ТОО «Алматинские Тепловые Сети», состоящий из 200 единиц техники, обновился на 30% - приобретена 61 единица специального автотранспорта на 630 млн тенге. Автопарк АО «Тартып» также пополнился на 32 единицы новой техники для сбора и вывоза твердо-бытовых отходов. Сумма инвестиций составила 581 млн тенге.

«Новая техника позволит обеспечивать стабильную работу всей системы теплоснабжения Алматы, в сжатые сроки проводить плановые ремонтные работы, а также оперативно решать задачи при возникновении нештатных ситуаций. Следует отметить, что впервые в автопарке «АлТС» появился ассенизатор, который позволит сократить время устранения аварий на 15%, особенно при откачке горячей воды», - говорится в распространенном сообщении.

В акимате также сообщают, что передвижные аварийные лаборатории экономичны и укомплектованы всем необходимым инвентарем: миниэлектростанцией, сварочным агрегатом, насосным оборудованием, в качестве топлива используется как бензин стандарта Euro 4, так и компримированный природный газ. К тому же она отличается большей маневренностью, что немаловажно при устранении дефектов трубопроводов, пролегающих под небольшими улицами и во дворах. Вся техника оборудована GPS-навигаторами.

На сегодня протяженность тепловых сетей мегаполиса составляет 1200 км, для их обслуживания дежурят 53 выездные бригады. За последние пять лет в городе реконструировано 125 км тепловых сетей, в результате удалось снизить аварийность на 15%, а технические потери - на 7%.

Фото акимата Алматы