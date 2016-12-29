Оппозиция Сирии готова вести переговоры в Астане - СМИ

Маргарита Бочарова, Vласть

Фото Жанары Каримовой

Представители оппозиционного движения «Демократический фронт Сирии» готовы сесть за стол переговоров в Астане, сообщает в четверг РИА Новости со ссылкой на генерального секретаря движения Махмуда Меръии.

«Фронт - за открытие переговоров на основе венских договоров, резолюции 2254 и последнего заявлении Москвы», - цитирует агентство слова Меръии.

Представитель оппозиции отметил, что ДФС пока не получал приглашение на переговоры в Астане.

О создании «Демократического фронта Сирии» был объявлено 26 декабря 2016 года. Меръии рассказал, что движение сформировано из союза ряда партий от внутренней оппозиции.

Ранее во вторник стало известно, что США также поддерживают идею межсирийских переговоров в Астане, равно как и любые другие усилия по урегулированию конфликта в Сирии, заявил официальный представитель госдепартамента Марк Тонер.

Переговоры в столице Казахстана одобрили Турция, Иран, а также Организация Объединённых Наций.

Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
С конца года казахстанцам доступны 10-летние визы в США - Идрисов
Новости
Мажилисмен Тиникеев подал заявление о сложении депутатских полномочий
Новости
КНБ ведет досудебное расследование в отношении своего бывшего главы Дутбаева, он задержан
Новости
​Кайрат Абдрахманов возглавил МИД
Новости
Тимур Сулейменов назначен министром национальной экономики
Новости
В Алматы начнут пробивку трех магистральных улиц