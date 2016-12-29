Оппозиция Сирии готова вести переговоры в Астане - СМИ

«Фронт - за открытие переговоров на основе венских договоров, резолюции 2254 и последнего заявлении Москвы», - цитирует агентство слова Меръии.

Представитель оппозиции отметил, что ДФС пока не получал приглашение на переговоры в Астане.

О создании «Демократического фронта Сирии» был объявлено 26 декабря 2016 года. Меръии рассказал, что движение сформировано из союза ряда партий от внутренней оппозиции.

Ранее во вторник стало известно, что США также поддерживают идею межсирийских переговоров в Астане, равно как и любые другие усилия по урегулированию конфликта в Сирии, заявил официальный представитель госдепартамента Марк Тонер.

Переговоры в столице Казахстана одобрили Турция, Иран, а также Организация Объединённых Наций.