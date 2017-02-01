Страховой рынок в 2016 году собрал на 24% больше премий, чем в 2015-м

Данияр Молдабеков, Vласть
Фото Жанары Каримовой
Страховой рынок Казахстана по итогам 2016 года собрал страховых премий на сумму 357 млрд тенге, что на 24% больше, чем в 2015 году. Объем страховых премий по обязательному страхованию достиг 90,6 млрд тенге, увеличение по отношению к 2015 году составило 24%, по добровольному личному страхованию - до 86,5 млрд тенге, прирост 4%, по добровольному имущественному страхованию - на 36% – до 180 млрд тенге, сообщила пресс-служба АО «СК «Коммеск-Өмір».
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