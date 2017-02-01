Страховой рынок в 2016 году собрал на 24% больше премий, чем в 2015-м

Страховой рынок Казахстана по итогам 2016 года собрал страховых премий на сумму 357 млрд тенге, что на 24% больше, чем в 2015 году. Объем страховых премий по обязательному страхованию достиг 90,6 млрд тенге, увеличение по отношению к 2015 году составило 24%, по добровольному личному страхованию - до 86,5 млрд тенге, прирост 4%, по добровольному имущественному страхованию - на 36% – до 180 млрд тенге, сообщила пресс-служба АО «СК «Коммеск-Өмір».

«Увеличение объема премий произошло за счет обязательного страхования ГПО автовладельцев – 47,5 млрд тенге (рост на 23%); страхования имущества – 74,3 млрд тенге ( рост на 24%); добровольного страхования гражданско-правовой ответственности – 46,6 млрд тенге (рост на 88%); обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей – 38,7 млрд тенге (рост на 27%), страхования на случай болезни – 23,8 млрд тенге (прирост 11%)», - пояснили в компании.

Кроме того, по результатам 2016 года, выросли и страховые выплаты. Они превысили 97 млрд тенге, прирост составил 17%.