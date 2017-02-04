Повысить казахстанское содержание в отечественных компаниях поручил премьер

В субботу в ходе заседания правительства премьер-министр Бакытжан Сагинтаев поручил министрам по инвестициям и развитию, энергетики, совместно с рядом других госорганов провести работу с крупными предприятиями страны и установить целевые индикаторы по увеличению местного содержания.

«Когда нужно - мы оказываем поддержку этим крупным предприятиям, соответственно, от них ожидаем ответных шагов по местному содержанию. Это особенно со стороны «Арселор Миттал» - каждый раз приезжают в правительство, получают преференции, а сами закупают, все, что им необходимо - со стороны. И никак не можем его заставить. В Караганде даже, резина, технический завод обращался - рядом через забор стоит завод - они не покупают у них. Завозят извне», - заявил Сагинтаев.

В этой связи он поручил министрам по инвестициям и развитию, энергетики, совместно с фондом «Самрук-Казына» и акимами провести работу с каждым крупным предприятием и установить целевые индикаторы по увеличению местного содержания.

«Как вчера президент поручал, надо сюда пригласить, Аскар Узакпаевич (Мамин – первый вице-премьер-министр - V), руководителей этих предприятий. Перечень того, что они закупают, мы знаем. Надо предъявлять уже: почему не покупают? Эти вопросы будут у меня на личном контроле», - заверил премьер.