Антимонопольное расследование в отношении «СК-Фармация» продолжается

Комитет по регулированию естественных монополий продолжает проводить проверки в компании «СК-Фармация», уже завершено расследование в отношении поставщиков услуг по вопросам хранения и транспортировки лекарственных средств, сообщил в пятницу в ходе брифинга на площадке службы центральных коммуникаций заместитель председателя комитета Рустам Ахметов.

«Сейчас мы проводим расследование в отношении уже поставщиков услуг по хранению и транспортировке лекарственных средств. Расследование завершено, материалы направлены в суд и, когда уже будут приняты судебные решения, вступят в законную силу, мы вам эту информацию обнародуем. Конкретно, какие фирмы участвовали и к какой ответственности они будут привлечены», - сказал Ахметов.

По его словам, это три отечественные фирмы, которые занимались поставкой лекарственных средств и их хранением.

Он напомнил, что с октября по декабрь прошлого года антимонопольным органом проводилось расследование по нарушениям законодательства в отношении «СК-Фармации». По итогам расследования установлен факт злоупотребления доминирующим положением, выразившийся в том, что компания единым лотом закупала услуги хранения и транспортировки лекарственных средств в рамках гарантированного объема медицинской помощи.

«У нас были судебные процессы и только по окончанию судебных процессов два дня назад было принято судебное решение, которое вступило в законную силу. Этот факт был установлен и «СК-Фармация» привлечена к административной ответственности с наложением штрафа на сумму 1,3 миллиарда тенге», - сказал Ахметов.

Он также отметил, что из-за того, что договоры уже заключены, в «СК-Фармация» предложили завершить исполнение этих документов, а новые заключать по другой системе закупа.

«Я могу точно сказать, что в рамках расследования мы не определяли сумму ущерба для потребителя. Нам важно было установить факт нарушения антимонопольного законодательства. Естественно, если бы эти услуги закупались не единым лотом, а несколько поставщиков по областям, то, соответственно, я думаю, цена на эти услуги снизилась бы», - высказал он также мнение.