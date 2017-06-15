Умер актер Алексей Баталов

Сегодня на 89-м году жизни в одной из московских больниц умер известный советский и российский актер, кинорежиссер, сценарист Алексей Владимирович Баталов.

По информации «Комсомольской правды» 15 июня в 6.00 утра у народного артиста СССР остановилось сердце. В январе он сломал шейку бедра, а в феврале ему сделали операцию. С тех пор Алексей Владимирович не покидал больничные стены в течение почти пяти месяцев.

По словам близкого друга актера Владимира Иванова, Алексей Владимирович умер тихо во сне - вечером лег спать, а утром не проснулся.

Алексей Баталов родился 20 ноября 1928 года во Владимире в театральной семье. В 1950 году в Москве окончил Школу-студию МХАТ имени В. И. Немировича-Данченко при МХАТ СССР им. М. Горького.

В 1944 году дебютировал в кино, снявшись в эпизодической роли в фильме Л. О. Арнштама «Зоя».

С 1975 года преподавал актёрское мастерство во ВГИКе (Москва) (с 1979 — профессор, с 1989 — заведующий кафедрой актёрского мастерства). С 2007 по 2013 год являлся президентом Российской академии кинематографических искусств «Ника». Академик Национальной академии кинематографических искусств и наук России.

Фото с сайта image.tmdb.org

Алексей Баталов снялся более чем в 60 фильмах: «Чисто английское убийство», «Звезда пленительного счастья», «Летят журавли», «Три толстяка», «9 дней одного года», «Дело Румянцева», «Дама с собачкой» и других. Одна из самых его известных ролей — Гоша в фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», за которую он получил Государственную премию Российской Федерации.

