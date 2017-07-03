​В первом полугодии инфляция в Казахстане не превысила 4%

В первом полугодии инфляция в Казахстане сложилась на уровне 3,7%. Цены на продовольственные товары за этот период увеличились на 5,1%, непродовольственные – на 3%, платные услуги – на 2,8%, сообщает в понедельник пресс-служба министерства национальной экономики.

С начала года повышение цен отмечено на картофель на 77,3%, овощи свежие – на 15,6%, баранину – на 10,7%, говядину – на 9%, фрукты свежие – на 7,9%, молоко консервированное – на 6,4%, масло сливочное – на 5,6%, конину – на 4,6%, кондитерские изделия – на 4,3%, сыр сычужный – на 3,8%. Снижение цен зафиксировано на огурцы на 58,7%, помидоры – на 28,7%, яйца – на 27%, крупу гречневую – на 13,4%,масло подсолнечное – на 6,6%, сахар – на 1,8%.

Прирост цен на автомобили составил 4,7%, стеклянные и керамические изделия – 4,6­%, текстильные изделия – 3,4%, товары личного пользования, бытовые приборы – по 2,9%, фармацевтическую продукцию, газеты, книги и канцелярские товары – по 2,8%, мебель и предметы домашнего обихода – 2,5%, моющие и чистящие средства – 2,4%. Дизельное топливо подорожало на 6,6%, сжиженный газ в баллонах – на 5,8%, бензин – на 5,4%.

Уровень цен на правовые услуги вырос на 7%, страхование личных транспортных средств – на 6,8%, услуги здравоохранения – на 4,8%, в области отдыха, развлечений и культуры – на 2,6%, общественного питания – на 2,5%. Проезд междугородним автобусом подорожал на 4%, внутригородским – на 2,7%, воздушным пассажирским транспортом – на 2,4%, а железнодорожным – подешевел на 1,4%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на канализацию увеличились на 7,4%,отопление центральное – на 7,3%, газ, транспортируемый по распределительным сетям – на 4,2%, горячую воду – на 3,8%, содержания жилья – на 3,5%, электроэнергию – на 3,2%, холодную воду – на 2,4%.