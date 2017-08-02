Назначены новые заместители акима Мангистауской области

Руслан Сакеев родился в 1978 году. Имеет два высших образования – юридическое и финансовое. Трудовую деятельность начал в 1999 году преподавателем права. С 2003 года работал в сенате, в комитете по законодательным и правовым реформам. С 2003 по 2007 год работал в департаменте внутренней политики Карагандинской области. Работал на руководящих должностях в министерстве юстиции, затем был директором в АО «КазСат», директором департамента закупок АО «Альянс банк» и руководителем группы проекта «Модернизация технического и професиионального образования» министерства образования и науки, советником акима Мангистауской области.

Максат Скаков родился в 1978 году. Имеет, как сообщили в пресс-службе акимата Мангистауской области, «два высших образования – преподаватель истории, основ права и экономики, а также государственного и местного управления». Учился по программе «Болашак». Имеет ученую степень Ph.D. экономических наук. Трудовую деятельность начал в 2000-ом году в органах внутренних дел. Также работал в службе охраны президента, в комитете национальный безопасности, в министерствах культуры, образования и науки,. Кроме того, он был советником премьер-министра, председателем комитета по языкам министерства культуры и информации, а также старшим помощником по особо важным поручениям генерального прокурора.