​Назарбаев считает необходимым укреплять Евразийский экономический союз

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает необходимым укреплять сотрудничество между членами Евразийского экономического союза. Президент убеждён, что все три года существования политика объединения велась в правильном направлении, сообщает в понедельник пресс-служба Акорды.

В понедельник Назарбаев провёл встречу с членами Евразийского межправительственного совета – премьер-министрами Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, а также председателем коллегии Евразийской экономической комиссии. Назарбаев отметил, что всё время работы ЕАЭС было обусловлено непростой ситуацией в мировой и национальных экономиках. При этом главной целью должно оставаться создание общего рынка и единой экономической структуры между странами.

«Считаю, что мы двигались все это время в правильном направлении. Несмотря на имеющиеся вопросы, нам необходимо укреплять наш Евразийский экономический союз. Сейчас перед нами стоит задача, чтобы внутренние наши вопросы, взаимоотношения наших стран имели свое развитие и в будущем. Основная роль в этой работе отводится правительствам: решение экономических задач, урегулирование вопросов взаимодействия между государствами», - резюмировал Назарбаев.