Казахстан не будет продлевать выставку ЭКСПО

В национальной компании «Астана-ЭКСПО-2017» ответили туроператорам, которые предложили продлить сроки проведения международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 до 1 ноября. Как заявил в среду в ходе брифинга директор департамента по связям с общественностью нацкомпании Сергей Куянов, как и планировалось ранее, выставка продлится до 10 сентября.

«Выставка Астана-ЭКСПО работает по регламенту международного бюро выставок, согласно которому специализированные выставки длятся три месяца. Это первый фактор, по которому мы не можем положительно ответить на инициативу столичных предпринимателей», - заявил Куянов.

С другой стороны, международные участники выставки, а это – самая большая часть экспозиций, ограничены в бюджетах временными рамками. Соответственно, подчеркнул глава департамента, для них продление сроков выставки тоже будет «очень большой проблемой».

«Вместе с тем, - продолжил он, - положительным моментом для туркомпаний является то, что в качестве туристического объекта остается, например, центральное сооружение выставки, сфера «Нур Алем», так же, как Эйфелева башня в Париже или Атомиум в Брюсселе остается, как символ города, как туристическая достопримечательность. Собственно говоря, активный туристический объект, который будет называться «Музей будущего» и будет постоянно работать. Кроме того, останутся действовать одни из самых посещаемых объектов, таких как АРТ-центр, зона лучших практик. Их за два прошедших месяца посетили более 120 тысяч человек, тематические павильоны, которые посетили 184 тысячи человек. По своему профилю будут работать Конгресс-холл, Холл Энергии. Таким образом, используя импульс, который создал ЭКСПО для развития внутреннего и въездного туризма, нам кажется, что туристические компании и операторы и смежные с ними отрасли смогут и дальше вполне активно и успешно зарабатывать на этом».

В целом, по информации Куянова, с начала проведения выставки Астану посетило почти 1,8 млн. туристов, что в 4,5 раза больше, чем в прошлом году.