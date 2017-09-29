Велогонка пройдет с 30 сентября по 1 октября
В Алматы совершают тестовые вертолетные полеты перед велогонкой «Тур Алматы»
Фото Рината Бесбаева

В пятницу днем над центром Алматы кружил вертолет. Как сообщили Vласти в пресс-службе городского акимата, вертолет совершал тестовые полеты.

«Вертолеты совершают тестовые полеты, так как велогонка будет транслироваться на каналах Евроспорт и Казспорт», - сообщила Динара Сапакова со ссылкой на оргкомитет «Тур Алматы».

Пятая международная профессиональная многодневная велогонка «Тур Алматы» — 2017» пройдет с 30 сентября по 1 октября.

В субботу гонка пройдет по городскому кругу: по Толе би до Фурманова, вверх по Фурманова до Сатпаева, по Сатпаева до Байзакова, вниз по Байзакова до Абая, по Абая до Желтоксан, вниз по Желтоксан до Толе би. Движение в этом квадрате будет ограничено с 9:00 до 14:30.

В воскресенье пройдет второй этап гонки. Спортсмены стартуют от «Халык Арены», проедут по ВОАД до Парка первого президента, а затем поднимутся по проспекта Достык до катка «Медео». Эти дороги будут закрыты с 9:00 до 14:40.

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