Акимат Алматы рекомендует автомобилистам пересесть на автобусы из-за непогоды

Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы просит автолюбителей с пониманием отнестись к проведению снегоуборочных работ и убрать припаркованный автотранспорт с обочин дорог, сообщает пресс-служба акимата.

«В связи с начавшимся снегопадом 11 января 2018 года, который будет продолжаться с перерывами до 16 января, управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы просит автолюбителей с пониманием отнестись к проведению снегоуборочных работ и убрать припаркованный автотранспорт с обочин дорог, особенно в ночное время. Предупреждаем, что препятствующий проведению работ по уборке снега автотранспорт будет перемещен эвакуатором», - говорится в сообщении.

Также автомобилистам рекомендуют отказаться от пользования личным транспортом в связи с повышенным риском возникновения аварий из-за непогоды и использовать общественный транспорт. При острой необходимости поездки на личном транспорте, водителей призывают снизить скорость, увеличить дистанцию между автомобилями и избегать резких маневров.