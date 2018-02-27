Зарплаты шахтеров «Арселор Миттал Темиртау» соответствуют озвученным раннее данным

Специально созданная комиссия, которая занималась определением заработных плат шахтеров компании «Арселор Миттал Темиртау» завершила свою работу и пришла к выводу, что данные по заработным платам, которые ранее озвучила бывший министр труда и социальной защиты Тамара Дуйсенова, соответствуют действительности. Напомним, во время декабрьской забастовки горняков в Карагандинской области, экс-глава ведомства заявила, что шахтеры на местах получают от 208 до 326 тысяч тенге.

«По результатам работы комиссия пришла к выводу, что размер заработной платы шахтеров Угольного департамента АО «АрселлорМиттал Темиртау», представленный в министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан управлением по инспекции труда Карагандинской области по сведениям общественного объединения «Профсоюз угольщиков «Қорғау» соответствует озвученным министерством данным», - сообщили в пресс-службе.

Под руководством председателя комитета труда, социальной защиты и миграции Акмади Сарбасовым министерством была создана комиссия, в которую также вошли и.о. руководителя управления по инспекции труда Карагандинской области Балсариева, председатель общественного объединения «Профсоюз угольщиков «Қорғау» и другие. Все они изучили коллективный договор, положения об оплате труда, премировании работников и другие материалы, в части начисления работникам заработной платы и премиальных выплат.

«Расчеты заработных плат произведены по профессиям, занятым добычей угля, проходкой горных выработок, ремонтом горных выработок, монтаж-демонтажем оборудования очистных забоев (горнорабочий очистного забоя, проходчик), а также на вспомогательных работах (горнорабочий подземный, электрослесарь подземный)», - отмечается в сообщении.

Здесь пояснили, что в соответствии с указанными документами размер месячной заработной платы устанавливается с учетом квалификации работника, сложности, количества, качества на выполняемых работах, условий труда и максимальным размером не ограничивается. А за основу оплаты труда рабочих принимаются тарифные ставки, установленные тарифными сетками применительно к профессии на основе единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих. Оплата труда отдельного работника определяется его личным трудовым вкладом и результатом работы коллектива.

«Заработная плата рабочих состоит из основной части, а также переменной части, в которую входит премия за выполнение плана по участку, за соблюдение правил безопасности и охраны труда. Кроме того, по коллективному договору производятся ряд других надбавок и доплаты: вознаграждение за выслугу лет, определяемый актом работодателя; доплата за передвижение к рабочему месту и обратно в шахте; за высокое профессиональное мастерство, высокое достижение в труда или за выполнение особо важной работы; за руководство бригадой/звеном; за совмещение должностей, расширение зоны обслуживания; за работу во вредных условиях труда и так далее», - объяснили в пресс-службе.

Таким образом, подчеркнули в ведомстве, размер заработной платы рабочих состоит из основной части, включающей оплату по тарифным ставкам присвоенного разряда, коллективным договором, а также переменной части, в связи с чем, «конкретный размер заработной платы рабочих, подлежащих к выплате, может быть различен».

Напомним, в декабре прошлого года шахтеры восьми шахт города Шахтинска Карагандинской области объявили забастовку. Более 600 горняков почти четверо суток отказывались выходить из шахт, требуя повышения заработной платы. Тогда же, министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова заявила журналистам, что «на сегодня самая минимальная зарплата на ремонтно-пусковых участках составляет 208 тысяч тенге, а в шахтах, где идет добыча – 326 тысяч тенге». Сами горняки заверяли, что таких денег никогда не получали, а в доказательство своих слов опубликовали свои зарплатные квитанции.

Позже глава ведомства сообщила, что министерством проводится служебное расследование по факту предоставления неверной информации о зарплатах шахтеров. Как заверила Дуйсенова, по результатам расследования специалисты, представившие неверные данные, будут наказаны.