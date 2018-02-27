Комиссия пришла к выводу, что зарплаты горняков доходят до 300 тысяч тенге
Зарплаты шахтеров «Арселор Миттал Темиртау» соответствуют озвученным раннее данным
Борис Капылов

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Специально созданная комиссия, которая занималась определением заработных плат шахтеров компании «Арселор Миттал Темиртау» завершила свою работу и пришла к выводу, что данные по заработным платам, которые ранее озвучила бывший министр труда и социальной защиты Тамара Дуйсенова, соответствуют действительности. Напомним, во время декабрьской забастовки горняков в Карагандинской области, экс-глава ведомства заявила, что шахтеры на местах получают от 208 до 326 тысяч тенге.

«По результатам работы комиссия пришла к выводу, что размер заработной платы шахтеров Угольного департамента АО «АрселлорМиттал Темиртау», представленный в министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан управлением по инспекции труда Карагандинской области по сведениям общественного объединения «Профсоюз угольщиков «Қорғау» соответствует озвученным министерством данным», - сообщили в пресс-службе.

Под руководством председателя комитета труда, социальной защиты и миграции Акмади Сарбасовым министерством была создана комиссия, в которую также вошли и.о. руководителя управления по инспекции труда Карагандинской области Балсариева, председатель общественного объединения «Профсоюз угольщиков «Қорғау» и другие. Все они изучили коллективный договор, положения об оплате труда, премировании работников и другие материалы, в части начисления работникам заработной платы и премиальных выплат.

«Расчеты заработных плат произведены по профессиям, занятым добычей угля, проходкой горных выработок, ремонтом горных выработок, монтаж-демонтажем оборудования очистных забоев (горнорабочий очистного забоя, проходчик), а также на вспомогательных работах (горнорабочий подземный, электрослесарь подземный)», - отмечается в сообщении.

Здесь пояснили, что в соответствии с указанными документами размер месячной заработной платы устанавливается с учетом квалификации работника, сложности, количества, качества на выполняемых работах, условий труда и максимальным размером не ограничивается. А за основу оплаты труда рабочих принимаются тарифные ставки, установленные тарифными сетками применительно к профессии на основе единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих. Оплата труда отдельного работника определяется его личным трудовым вкладом и результатом работы коллектива.

«Заработная плата рабочих состоит из основной части, а также переменной части, в которую входит премия за выполнение плана по участку, за соблюдение правил безопасности и охраны труда. Кроме того, по коллективному договору производятся ряд других надбавок и доплаты: вознаграждение за выслугу лет, определяемый актом работодателя; доплата за передвижение к рабочему месту и обратно в шахте; за высокое профессиональное мастерство, высокое достижение в труда или за выполнение особо важной работы; за руководство бригадой/звеном; за совмещение должностей, расширение зоны обслуживания; за работу во вредных условиях труда и так далее», - объяснили в пресс-службе.

Таким образом, подчеркнули в ведомстве, размер заработной платы рабочих состоит из основной части, включающей оплату по тарифным ставкам присвоенного разряда, коллективным договором, а также переменной части, в связи с чем, «конкретный размер заработной платы рабочих, подлежащих к выплате, может быть различен».

Напомним, в декабре прошлого года шахтеры восьми шахт города Шахтинска Карагандинской области объявили забастовку. Более 600 горняков почти четверо суток отказывались выходить из шахт, требуя повышения заработной платы. Тогда же, министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова заявила журналистам, что «на сегодня самая минимальная зарплата на ремонтно-пусковых участках составляет 208 тысяч тенге, а в шахтах, где идет добыча – 326 тысяч тенге». Сами горняки заверяли, что таких денег никогда не получали, а в доказательство своих слов опубликовали свои зарплатные квитанции.

Позже глава ведомства сообщила, что министерством проводится служебное расследование по факту предоставления неверной информации о зарплатах шахтеров. Как заверила Дуйсенова, по результатам расследования специалисты, представившие неверные данные, будут наказаны.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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