Новый замакима назначен в Восточно-Казахстанской области

Нового заместителя активу области представил глава региона Даниал Ахметов. Ерлан Аймукашев в 2016-2017 годах руководил Усть-Каменогорском, с 2015 года - аппаратом акима Восточно-Казахстанской области, с 2012 года - секретариатом министра по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии. Ранее занимал посты помощника премьер-министра, помощника акима Павлодарской области, начальника департамента туризма и спорта Павлодарской области, начальника отдела обеспечения протокольных мероприятий управления делами акима Павлодарской области. Выпускник Павлодарского педагогического института и Павлодарского университета по специальности «экономист-менеджер».