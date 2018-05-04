Им стал 48-летний Ерлан Аймукашев
Новый замакима назначен в Восточно-Казахстанской области
Фото freepik.com

По распоряжению акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова первым заместителем главы области назначен Ерлан Аймукашев, сообщает в четверг вечером пресс-служба акима области.

Нового заместителя активу области представил глава региона Даниал Ахметов. Ерлан Аймукашев в 2016-2017 годах руководил Усть-Каменогорском, с 2015 года - аппаратом акима Восточно-Казахстанской области, с 2012 года - секретариатом министра по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии. Ранее занимал посты помощника премьер-министра, помощника акима Павлодарской области, начальника департамента туризма и спорта Павлодарской области, начальника отдела обеспечения протокольных мероприятий управления делами акима Павлодарской области. Выпускник Павлодарского педагогического института и Павлодарского университета по специальности «экономист-менеджер».

Маргарита Бочарова
Маргарита Бочарова

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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