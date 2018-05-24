Парламент ратифицировал поправки в соглашение по сохранению секретной безопасности в рамках ОДКБ

В четверг в ходе пленарного заседания сенат принял закон «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о взаимном обеспечении сохранности секретной информации в рамках Организации Договора о коллективной безопасности от 18 июня 2004 года».

«Основной целью настоящего протокола является определение порядка обеспечения защиты секретной информации государствами-членами ОДКБ», - отмечается в заключении профильного комитета сената.

При этом, внесенные протоколом изменения предусматривают предоставление возможности присоединения к соглашению и участию в его механизмах всем субъектам международного права, уточнение состава уполномоченных органов, выступающих основным звеном механизма реализации соглашения, уточнение юрисдикции по отношению к лицу, допустившему разглашение секретной информации, а также поправки уточняющего и редакционного характера. Таким образом, все нормы, предусмотренные в протоколе, направлены на определение обеспечения защиты секретной информации.

В свою очередь заместитель председателя Комитета национальной безопасности Марат Осипов заявил, что в Казахстане на данный момент предусматривается уголовная ответственность за распространение секретной информации.

«За незаконное распространение секретной информации нашим законодательством предусматривается уголовная ответственность. Законодательствами других стран-членов ОДКБ также уголовная ответственность, но санкции разные. В Таджикистане за разглашение до 10 лет, у нас в тяжких случаях — до 8 лет», - подчеркнул он.