Взять на контроль ситуацию с менингитом поручил премьер

На сегодняшний день число умерших от менингита в Казахстане достигло 13 человек, шестеро из них - дети. Во вторник на заседании правительства члены кабинета министров обсудили эту тему, а премьер-министр Бакытжан Сагинтаев указал на недостатки работы, рассказав о высоких ценах на вакцину и того, что больницы отказываются принимать пациентов. В этой связи он поручил акимам решить все проблемы, но при этом, «не создавать панику среди населения».

«Этот вопрос вызывает озабоченность, поэтому необходимо активизировать информационно-разъяснительную работу среди населения. В соцсети очень бурно обсуждается, все, что вы говорите, не до всех доходит. Если вы создали штаб, работа данного штаба должна публично проводиться. В открытом виде должны доводиться до населения проводимые мероприятия. Каждая ситуация должна быть разъяснена», - заявил Сагинтаев.

Он подчеркнул, что в связи с бурным обсуждением болезни в социальных сетях, необходимо активизировать разъяснительную работу. Кроме того, он указал на проблему вакцинации.

«Вчера у меня на приеме об этом спрашивали руководители предприятий. Потому что среди работников уже вызывает озабоченность данный вопрос. Это все не разъясняется. Также поднимается вопрос среди населения (по стоимости вакцины - V). В одной области подобная вакцина стоит 40 тысяч, в другой – 20 тысяч. Это тоже вызывает вопросы», - подчеркнул премьер.

«Уважаемые акимы, - обратился он в этой связи, - прошу вас взять на контроль, оказывать помощь. Проводите работу, не вызывая панику».

Обратил внимание глава правительства и на отказ медиков принимать пациентов.

«Больницы не принимают иногда, заболевшие из области или города, такие вопросы надо оперативно решать. Вчера мы говорили, что с Талгара до Каскелена ехать два часа. А мать говорит, что она потеряла за три часа своего ребенка. Столько времени занимает, чтобы добраться до Каскелена или Талгара, почему их нельзя было определить в больницу города Алматы? Если это решение, принимаемое акимами, им тоже необходимо об этом сказать, надо дать задание нашим больницам, чтобы они принимали больных с подобным заболеванием. Здесь имеются недостатки, упущения в работе», - поручил он.

Министр здравоохранения Елжан Биртанов в свою очередь проинформировал, что с начала 2018 года с подозрением на бактериальную менингококковую инфекцию обратилось 593 человека, в том числе, госпитализировано 213 человек, диагноз подтвердился у 58 пациентов, в том числе, у детей до 14 лет - 21. На сегодня выписано 10 человек, 55 получают лечение.

«Зарегистрировано 13 случаев с летальным исходом, в том числе в Алматинской области – 4, в Кызылординской – 1, ЮКО – 2 и городе Алматы – 6 человек. К сожалению, среди случаев с летальным исходом имеется 6 детей», - констатировал он.

Вместе с тем установлено 4136 контактных лиц, всем назначен курс антибиотика. В Алматы и Алматинской области ограничены массовые мероприятия, в том числе, в детских дошкольных учреждениях. До 18 июня отложено открытие детских оздоровительных лагерей.

«Сложившаяся ситуация по заболеваемости менингококковой инфекцией в республике не превышает порогового уровня, при котором необходимо введение карантина и проведение вакцинации населения. Принимаемые меры достаточны для обеспечения стабильности ситуации по заболеваемости менингококковой инфекцией среди населения. Медицинскими организациями и врачами проводится соответствующая работа, все лекарственные средства готовы», - заверил глава Минздрава.