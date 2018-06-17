Горячая линия открыта после ЧП с поездом в Жамбылской области

В департамент по ЧС Жамбылской области организована горячая линия, куда граждане могут обратиться по поводу ЧП с поездом, следовавшим по маршруту Астана – Алматы, сообщил официальный представитель комитета по ЧС Руслан Иманкулов. Кроме того, для расследования причин происшествия создана специальная комиссия АО НК «Казахстан Темир Жолы».

«В Департаменте по ЧС Жамбылской области организована горячая линия. Номера телефонов: 51-35-75, 51-41-67», - сообщил Иманкулов.

В свою очередь в национальной компании «Казахстан Темир Жолы» сообщили, что для выяснения причин схода создана специальная комиссия, «ведется следствие».

Здесь также уточнили, что 17 июня 2018 года в 13 часов 25 минут при следовании пассажирского поезда №9 сообщением «Астана-Алматы» на участке Сары-Шаган-Шу, перегона Жидели – Берлик Жамбылского отделени дороги произошел сход 8-ми вагонов из них 2 вагона на боку.

«Для ликвидации последствия схода подняты восстановительные поезда станции Шу и Сары-Шагав. Количество пострадавших уточняется», - отмечается в сообщении.

Вместе с тем, по информации Иманкулова, «произошел сход 6 пассажирских вагонов пассажирского поезда № 9, сообщением «Астана-Алматы» (из них 3 вагона опрокинулось). В результате пострадало 4 человека, один из которых погиб (личности устанавливаются)».

«На месте работают подразделения спасателей, бригада экстренного реагирования трассового медико-спасательного пункта, задействован реанимобиль, бригада скорой медицинской. Пассажиры поезда были отправлены на станцию «Шу» на пассажирском поезде сообщением «Астана-Кызылорда», - сообщил он.

В 15:10 на вертолете «Казавиаспас» на место происшествия вылетели: первый заместитель акима области Орынбеков, руководитель областного управления здравоохранения и руководство ДЧС Жамбылской области.