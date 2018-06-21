Казахстанских миротворцев отправят в Индию в октябре – Мухтаров

Рота из 120 казахстанских миротворцев будет отправлена в миссию ООН в Индию в октябре, сразу после подписания всех необходимых документов, сообщил в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций вице-министр обороны Талгат Мухтаров. Он также сообщил, что содержание наших военных обойдется бюджету примерно в 340 миллионов тенге в год.

«Решение парламента принято. На данный момент идет работа по заключению меморандума с вооруженными силами Индии, в котором будут обговорены все технические аспекты по обеспечению, по условиям прохождения службы, по разделению ответственности. После подписания этого соглашения мы планируем отправить нашу роту в количестве 120 человек, где-то в октябре этого года, непосредственно уже в миссию», - сообщил Мухтаров.

Он также сообщил, что в период прохождения службы в миссиях казахстанские военнослужащие будут получать трехкратную заработную плату от Казахстана, кроме того, предусмотрены выплаты из бюджета ООН – 1410 долларов ежемесячно. Более того, предусмотрены отпускные выплаты на оздоровление, как со стороны бюджета РК, так и со стороны бюджета ООН, а также имеются ежедневные суточные, которые выплачивает ООН.

«Мы провели расчеты, всего потребуется в год около 340 миллионов тенге на миротворческую роту. Это включаются вопросы фонда оплаты труда и логистики», - заключил замминистра.

Напомним, 15 июня президент Казахстана внес в парламент предложение направить 120 военнослужащих Казахстана для участия в миссии «Временные силы ООН» в Ливане и в составе подразделения вооруженных сил «Индия». Соответствующее предложение депутаты поддержали на совместном заседании палат.