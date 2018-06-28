Закон о Совете безопасности признан соответствующим Конституции

«Конституционный совет Республики Казахстан, рассмотрев обращение президента Республики Казахстан на предмет соответствия Конституции законов «О Совете безопасности Республики Казахстан» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности Совета безопасности Республики Казахстан», признал их соответствующими Конституции», - говорится в сообщении.

Ранее депутаты сената одобрили законопроект о Совете безопасности. В нем установлено, что первому президенту Казахстана «в силу его исторической миссии пожизненно принадлежит право возглавлять Совет безопасности в качестве председателя».

Законопроект наделяет Совет безопасности статусом конституционного органа, координирующего проведение единой государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности и обороноспособности в целях сохранения внутриполитической стабильности, защиты конституционного строя, государственной независимости, территориальной целостности и национальных интересов Казахстана на международной арене.

Состав Совета безопасности предлагается формировать президентом по согласованию с председателем Совета безопасности.