Документ наделяет Нурсултана Назарбаева правом пожизненно возглавлять Совбез
Закон о Совете безопасности признан соответствующим Конституции
Фото Жанары Каримовой

Конституционный совет Казахстана рассмотрел обращение президента Нурсултана Назарбаева на предмет соответствия Конституции законов «О Совете Безопасности Республики Казахстан», сообщает Казинформ.

«Конституционный совет Республики Казахстан, рассмотрев обращение президента Республики Казахстан на предмет соответствия Конституции законов «О Совете безопасности Республики Казахстан» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности Совета безопасности Республики Казахстан», признал их соответствующими Конституции», - говорится в сообщении.

Ранее депутаты сената одобрили законопроект о Совете безопасности. В нем установлено, что первому президенту Казахстана «в силу его исторической миссии пожизненно принадлежит право возглавлять Совет безопасности в качестве председателя».

Законопроект наделяет Совет безопасности статусом конституционного органа, координирующего проведение единой государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности и обороноспособности в целях сохранения внутриполитической стабильности, защиты конституционного строя, государственной независимости, территориальной целостности и национальных интересов Казахстана на международной арене.

Состав Совета безопасности предлагается формировать президентом по согласованию с председателем Совета безопасности.

Жанара Каримова
Жанара Каримова

Фоторедактор интернет-журнала Vласть

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