Фигурист Денис Тен был ранен ножом в Алматы. Нападение на спортсмена произошло в четверг в обеденное время на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой. Он был доставлен в Центральную городскую клиническую больницу и находится в реанимации, подтвердили Vласти в приёмном покое Центральной городской клинической больницы.

«Скорую помощь вызвали очевидцы. Его увезли в Центральную городскую клиническую больницу №12», - ранее сообщили Vласти в службе скорой помощи.

25-летний Денис Тен - казахстанский фигурист, призёр Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Фото с места происшествия. Автор снимка Ольга Логинова

Первый казахстанский чемпионат спортсмен выиграл в 2006 году, когда ему было 12 лет. Однако выступать на международных состязаниях он начал только годом позже из-за возрастных ограничений Международного союза конькобежцев. В 2010 году Тен переехал в Лос-Анджелес к новому тренеру Фрэнку Кэрроллу. С тех пор он становился медалистом зимних Азиатских игр 2011 года, Чемпионатов мира 2013 и 2015 годов, Континентального чемпионата 2015 и Зимней Универсиады 2017 года. По состоянию на февраль 2017 года спортсмен занимал 9-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев.

В мае 2014 года Тен окончил Казахскую академию спорта и туризма с красным дипломом. Сейчас получает степень MBA в бизнес-школе при Казахстанско-Британском техническом университете по программе «Нефть и газ».