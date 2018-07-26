Возле посольства США в Пекине прогремел взрыв

СМИ сообщили о взрыве около здания посольства США в Пекине. Представитель американского посольства подтвердил информацию, сообщают Ведомости .

По предварительным данным, взрывное устройство привел в действие один человек, сказал представитель посольства. Другие детали он не уточнил.

О том, что у здания американского посольства прозвучал взрыв, сообщали Global Times и агентство Reuters со ссылкой на очевидцев. Корреспондент Global Times утверждал, что на месте ощущался запах взрывчатых веществ. На фотографиях с места событий, появившихся в социальных сетях, был виден поднимающийся дым.

Также Global Times со ссылкой на очевидцев сообщал о задержании неизвестной женщины. По данным издания, она облила себя бензином и пыталась совершить самосожжение.

По данным РИА Новости, полицейские заявили также о задержании мужчины, у которого в руках, предположительно, взорвался фейерверк. «Мужчина <…> зажег предположительно фейерверк, произошел взрыв, он получил ранение руки, угрозы жизни нет», — уточняется в сообщении.

Задержанного госпитализировали. Кроме него, в результате инцидента никто не пострадал. По данным полиции, мужчине 26 лет, он житель Внутренней Монголии. В ведомстве подчеркнули, что взрыв был «одиночным инцидентом».

Корреспондент РИА Новости передал с места событий, что несмотря на взрыв, люди остаются в очереди за визами в посольство США в Пекине.