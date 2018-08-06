Мир за ночь. 5-6 августа 2018 года

Шесть человек задержаны в Венесуэле по подозрению в покушении на президента Мадуро; По меньшей мере 82 человека погибли при землетрясении в Индонезии; Саудовская Аравия заморозила все торговые транзакции с Канадой из-за требования освободить гражданских активистов; В Судане подписано мирное соглашение между властями страны и повстанцами.

Власти Венесуэлы рассказали о первых результатах расследования покушения на президента Николаса Мадуро. Шесть подозреваемых задержаны, а в организации министерство иностранных дел обвиняет Колумбию и оппозицию, сообщает русская служба BBC.

Имена подозреваемых не разглашаются, однако известно, что один из них находился в розыске по подозрению в нападении на военную базу в городе Валенсия для захвата оружия в прошлом году. Нападение на военную базу произошло на фоне многомесячных протестов против режима Мадуро и существенного ухудшения экономического положения страны. Другой подозреваемый задерживался еще в 2014 году за причастность к уличным протестам против Мадуро, но впоследствии был отпущен на свободу.

Венесуэльские власти утверждают, что покушение организовано правой оппозицией Венесуэлы. МИД страны утверждает, что следы организаторов ведут в американский штат Флорида и в Колумбию. На каких основаниях сделаны эти выводы, не уточняется. В Твиттере малоизвестная группировка «Солдаты в футболках» утверждает, что именно она организовала покушение. Сведений о том, что это за организация и насколько обоснованы ее заявления, нет.

Как ранее сообщал Коммерсант, покушение на президента Венесуэлы произошло 4 августа. Во время его выступления в Каракасе к сцене подлетели беспилотники со взрывчаткой C-4. Они были сбиты снайперами на подлете к сцене.

Саудовская Аравия объявила о заморозке торговых и инвестиционных транзакций с Канадой, сообщают РИА Новости. Посол Саудовской Аравии в Оттаве был отозван для проведения консультаций, а канадскому послу министерство иностранных дел страны дает 24 часа на то, чтобы покинуть Саудовскую Аравию, объявив его персоной нон-грата. Министерство также оставляет за собой «право предпринимать дальнейшие действия».

Как сообщает Reuters, заморозка торговых отношений была объявлена Эр-Риядом после того, как министерство иностранных дел Канады призвало Саудовскую Аравию «немедленно освободить» задержанных гражданских активистов. В минувшую среду организация Human Rights Watch сообщила о задержании властями Саудовской Аравии активистки и защитницы прав женщин Самар Бадави и ее соратницы Нассимы Аль-Садах. В Эр-Рияде же подчеркнули, что Саудовская Аравия не вмешивается во внутренние дела других государств, включая Канаду, и в свою очередь отвергает любое вмешательство в свои внутренние дела и отношения с гражданами.

По меньшей мере 82 человека погибли в результате сильного землетрясения на индонезийском острове Ломбок, сообщает BBC. Землетрясение магнитудой 7 баллов вызвало разрушение зданий и перебои в электроснабжении. Оно ощущалось и на соседнем Бали. Как сообщает Reuters, большинство жертв погибли под завалами, сотни человек пострадали и тысячи домов были разрушены.

Многие погибшие были из северных и западных частей острова Ломбок. Как отметили в индонезийском Национальном агентстве по ликвидации последствий стихийных бедствий, ночное время суток, а также прерванные линии связи затрудняют работу, и ожидается, что количество погибших еще возрастет. Неделю назад в результате другого землетрясения на острове погибли не менее 16 человек.

Стороны конфликта в Судане подписали мирное соглашение, сообщает Коммерсант. «Окончательное» мирное соглашение предусматривает прекращение огня и разделение власти в стране. Документ был подписан президентом Южного Судана и лидером повстанцев. На подписании также присутствовали главы Судана, Уганды, Джибути, Сомали и Кении.

Это не первое мирное соглашение, подписанное сторонами, но все предыдущие ими не соблюдались. Президент Салва Киир выразил надежду, что новый договор будет действовать, так как не был навязан повстанцам и правительству страны.

В Южном Судане продолжается конфликт между двумя крупнейшими народностями — динка (около 35% населения страны) и нуэр (около 16%). В июле 2013 года лидер повстанцев, первый вице-президент Риек Мачар, который по условиям соглашения будет восстановлен в своей должности, был уволен после заявлений о президентских амбициях.