Казахстанские эксперты проверят на прочность дома в Узбекистане

Эксперты центральной научно-исследовательской лаборатории АО «КазНИИСА» проведут вибродинамические испытания строящегося дома в Ташкенте, сообщает в четверг в пресс-служба министерства по инвестициям и развитию. Первые испытания начнутся в октябре 2018 года.

«Первым проверку на прочность пройдет экспериментальное девятиэтажное здание. По результатам проведенного испытания, будет принято соответствующее решение о возможности дальнейшей эксплуатации жилого дома в качестве типового проекта в рамках государственной программы «Доступное жилье в Узбекистане». Планируется, что в октябре 2018 года группа из экспертов АО «КазНИИСА» с помощью вибродинамической машина тип В3 проведут испытания 9-этажного здания, воздействие на конструкцию будет приравниваться силе 9-бального землетрясения», - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, во время рабочего визита в центральную научно-исследовательскую лабораторию АО «КазНИИСА», представители Ташкента увидели вибродинамические испытания стеновых панелей из стеклофибробетона. Их интересовал принцип работы вибродинамической машины, этапы анализа данных, полученных в ходе испытаний, а также процесс подготовки рекомендаций по итогам вибродинамических испытаний.

«Ташкент, как и Алматы, относится к сейсмоопасным регионам - зона сейсмичности приравнена к 9-10 баллам. У нас разработаны нормативные документы для сейсмоопасного региона, с их учетом и проектируются все здания, однако натурных испытаний мы не проводим, к сожалению, нет соответствующего оборудования. Мы провели анализ рынка и оказалось, что натурные вибродинамические испытания проводят в СНГ только в Казахстане и России. Мы обратились в КазНИИСА, потому что институт имеет большой опыт работы в области сейсмостойкого строительства, а также специалисты института неоднократно проводили вибродинамические испытания в Узбекистане», - цитируют в Мининвестиций директора по продажам и маркетингу завода железобетонных изделий BINOKOR Эркина Алимухамедова.