Для развития бизнес-среды будет разработан еще один законопроект
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МСБ должен стать главным работодателем в экономике – Назарбаев
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Главным работодателем экономики Казахстана должен стать малый средний бизнес. Для этого правительством будет разработан новый пакет законодательных изменений, заявил в субботу в ходе открытия парламентской сессии президент Нурсултан Назарбаев.

«Основа сильной экономики – это, прежде всего, малый и средний и бизнес. Стратегическая цель – довести его долю в экономике к 2050 году до 50 процентов. Сегодня в этом сегменте работает более миллиона субъектов и занятость свыше 30 процентов активного населения страны. В перспективе малый и средний бизнес должен стать в экономике главным работодателем», - заявил Назарбаев.

Он напомнил, что в мае текущего года публично подписан «масштабный пакет поправок по совершенствованию регулирования предпринимательской деятельности».

«Нужно двигаться дальше. Для дальнейшего развития бизнес среды правительством будет внесен новый пакет законодательных изменений», - подчеркнул президент.

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