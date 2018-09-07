В Казахстане запустили систему денежных переводов по номеру мобильного телефона

Национальный банк Казахстана сообщил о запуске в пилотном режиме новой платежной системы – системы мгновенных платежей, которая позволяет переводить деньги в национальной валюте между клиентами разных банков по номеру мобильного телефона в любое время суток, сообщила пресс-служба фирегулятора.

«Для этого отправителю денег достаточно в мобильном приложении или в системе интернет банкинга своего банка-участника системы ввести номер мобильного телефона получателя денег, указать сумму перевода и банк получателя денег. Зачисление денег получателю на его счет в банке-участнике системы происходит мгновенно», - говорится в сообщении в пятницу.

Указывается, что система поддерживает различные инструменты оплаты и получения перевода: с использованием банковского счета, платежной карточки и электронных денег.

«Максимальный лимит на одну транзакцию составляет 500 тыс. тенге. Тариф за обслуживание транзакций в системе для банков- участников составляет менее 1 тетнге за один платеж (перевод) вне зависимости от суммы транзакции», - уточнили в Нацбанке.

Первыми участниками системы стали АО «Банк ЦентрКредит» и АО «Altyn Bank». На стадии подключения находится ряд других банков. «Новая услуга появится в мобильных приложениях и системах дистанционного обслуживания банков-участников по мере настройки всех внутренних бизнес-процессов согласно их внутреннему плану», - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что пока доступны переводы между физическими лицами (P2P-переводы), на последующих этапах будут доступны платежи для юридических лиц, в том числе с использованием QR-кодов, платежи по запросу и др.

«Внедрение в Казахстане системы мгновенных платежей направлено на предоставление населению и субъектам бизнеса удобного, быстрого, надежного и недорого платежного сервиса, доступного по различным дистанционным каналам вне зависимости от используемого платежного инструмента (банковские счета, платежная карточка, электронный кошелек) и обслуживающего банка», - заключили в Нацбанке.