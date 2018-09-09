Эмир Байгазин стал лучшим режиссером секции «Горизонты» в Венеции

34-летний Эмир Байгазин – не только режиссер картины «Река», но и сценарист, оператор-постановщик, продюсер и монтажер. В конкурсной программе «Горизонты» участвовали 18 авторских фильмов, демонстрирующих «новые тенденции в развитии кинематографа». Однако на самом вручении награды в Венеции Байгазин не присутствовал.

Картина завершает трилогию о подростках. Первые две части – «Уроки гармонии» и «Раненый ангел» - были показаны в официальной программе Берлинале в 2013 и 2016 годах. «Река» рассказывает о пяти братьях, растущих вдали от цивилизации.

По сообщениям СМИ, награду за лучшую режиссуру картины «Река» получила Агнешка Пучило, представитель польского ко-продюсера ленты, сам же Эмир Байгазин не был на награждении, поскольку уехал на кинофестиваль в Торонто.

В 2013 году лента Эмира Байгазина «Уроки гармонии» получила Серебряного медведя на Берлинале за выдающиеся художественные достижения. В августе этого года Эмир Байгазин стал обладателем специального приза «За вклад в красоту мирового кинематографа» на кинофестивале Anonimul в Румынии.

Победителем основного конкурса Венецианского кинофестиваля стал фильм «Рома» мексиканского режиссера Альфонсо Куарона.

Эмир Байгазин, режиссер: «Это хорошо, что «Казахфильм» выставил нас на холод»