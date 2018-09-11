Сулейменов назвал «выполнимой задачей» рост экономики в 4% по итогам года

Для достижения 4% роста ВВП по итогам года государственным органам в оставшиеся месяцы необходимо обеспечить рост отраслей от 4 до 9%. Кроме того, чтобы сохранить инфляцию в коридоре 5-7%, необходимо удерживать ее ежемесячно в среднем в пределах 0,9%, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр национальной экономики Тимур Сулейменов.

«Для достижения годовых целевых показателей осталось 4 месяца. По ВВП – это 3,8%. Но желаемым результатом является – 4%. Это непростая задача, учитывая усиление международных торговых конфликтов и волатильности на финансовом рынке. Учитывая базу последних 4 месяцев (3,8%) прошлого года, а также исторически сложившуюся её долю за последние 6 лет, в итоговый ВВП в среднем от 42% до 58%, необходимо до конца текущего года обеспечить рост отраслей на уровне: промышленности – 5,7%, включая обработку – 5,6%; сельское хозяйство – 4,4%; строительство – 3,7%; услуги – 3,8%, в том числе торговли – 5,8%, транспорта – 4,8%, связи – 4,5%», - рассказал Сулейменов, отметив, что «с учетом набранного темпа роста ВВП с начала года задача в 4,0% остается выполнимой».

Однако, признал он, возможно недостижение целевых темпов роста в таких отраслях, как фармацевтика, производство продуктов питания и напитков, нефтепереработка, сельское хозяйство.

«В указанных отраслях для качественных темпов роста экономики необходимо обеспечить до конца года в среднем ежемесячный темп роста в диапазоне 4-9%», - подчеркнул глава Миннацэкономики.

При этом, для сохранения инфляции в верхнем пределе коридора 5-7% «необходимо удерживать ее ежемесячно до конца текущего года в среднем в пределах 0,9%», отметил министр.