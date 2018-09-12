В Алматинской области выявили ОПГ из числа сотрудников транспортной инспекции

В Алматинской области пресечена деятельность ОПГ во главе с замруководителя областной инспекции транспортного контроля, сообщила в среду в ходе брифинга в Нацбюро официальный представитель агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Жанна Бастарова. По ее информации, в ОПГ состояло 9 человек, а их ежемесячный преступный доход составлял порядка 6 млн тенге.

«Департаментом национального бюро по противодействию коррупции по Алматинской области совместно с департаментом комитета национальной безопасности пресечена деятельность организованной преступной группы, возглавляемой заместителем руководителя областной инспекции транспортного контроля. В свою преступную деятельность он вовлек четырех своих подчиненных – главных специалистов инспекции», - сообщила Бастарова.

Более того, по ее информации, в преступную деятельность были вовлечены четыре специалиста транспортной инспекции по городу Алматы.

«Всего в реализации преступной схемы приняли участие девять человек, включая заместителя руководителя инспекции транспортного контроля. Они подозреваются в том, что в составе организованной преступной группы на системной основе получали взятки от представителей частных транспортных компаний за непринятие административных мер по нарушениям правил перевозки крупногабаритных грузов по автомагистральным путям Алматинской области и города Алматы. Ежемесячный преступный доход членов ОПГ составлял порядка 6 млн тенге», - рассказала официальный представитель.

Она сообщила, что подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания.