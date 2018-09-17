Планируется также участие в дебатах по ситуации в Афганистане
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Казахстан примет участие в мероприятиях СБ ООН по Сирии и Ближнему Востоку
ФОТО С САЙТА LITER.KZ

Алия Иксанова, Астана, Vласть

Делегация Казахстана примет участие в мероприятиях Совета безопасности ООН по Сирии и Ближнему Востоку, сообщил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел республики Айбек Смадияров.

«В период с 17 по 20 сентября в штаб квартире ООН в Нью-Йорке состоится ряд важных мероприятий в рамках Совета безопасности ООН с участием Казахстана», - сказал Смадияров на брифинге.

По его данным, 17 сентября пройдут дебаты по ситуации в Афганистане и деятельности миссии ООН по содействию Афганистану, 18 сентября - брифинг по гуманитарной и политической ситуации в Сирии, а 20 сентября - брифинг по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос.

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