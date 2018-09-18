В МСХ прокомментировали планы Россельхознадзора ограничить ввоз животноводческой продукции

Первый вице-министр сельского хозяйства Казахстана Арман Евниев уверен, что ситуация с Россельхознадзором, который пригрозил республике ограничениями на ввоз животноводческой продукции в Россию, разрешится на этой неделе, полагая, что произошло недоразумение.

По словам Евниева, казахстанские специалисты вылетели в Москву для проведения консультаций.

«Очевидно, что есть какое-то недоразумение. Все договоренности, все необходимые процедуры нами соблюдаются. Могу заверить, что до конца текущей недели этот вопрос будет разрешен», - сказал Евниев на пресс-конференции.

Ранее Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) заявила о возможности введения ограничения на ввоз животноводческой продукции из Казахстана с 1 октября. В российском ведомстве заявили, что «в настоящее время казахстанская животноводческая продукция поступает в сопровождении документов, которые не позволяют точно определить место происхождения сырья, использованного при изготовлении продукции, и нередко – место производства готовой продукции». Таким образом, по мнению Россельхознадхора, казахстанская животноводческая продукция «представляет риски для здоровья российских потребителей и эпизоотического благополучия страны».