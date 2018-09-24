В Казахстане распространен «серый» рынок туруслуг, констатировала депутат

Председатель комитета мажилиса по социально-культурному развитию Гульнар Иксанова считает, что в Казахстане распространен «серый» рынок туристических услуг и продуктов. Как заявила она в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе, это встречается в гостиницах, хостелах, музеях и при автомобильных перевозках.

«В гостиницах, хостелах, музеях, при автомобильных перевозках распространен «серый» рынок туристских услуг и продуктов. Эксперты отмечают множественные факты сокрытия реальных данных о среднегодовых загрузках, объемах оказанных услуг. Индивидуальные предприниматели без оформления лицензии могут заниматься туроператорской деятельностью, гиды без образования юридического лица могут оказывать услуги иностранным туроператорам, получая наличные деньги», - сказала Иксанова.

По ее мнению, парадоксально звучат данные, что при увеличении количества гостиниц на 8,5% в год, средний процент заполняемости остается на уровне 22-25%. Хотя по международному опыту для окупаемости этого бизнеса необходимо достижение 40-60%.

«Если бы гостиничный бизнес не был бы рентабельным, то и нового строительства отелей не было бы», - подчеркнула депутат.

Она также добавила, что продукты и услуги туризма в большинстве своем не ориентируются на систему стандартов. А если стандарты и есть, то они носят рекомендательный характер, как, например, по классификации гостиниц. Рекомендательный характер носят и требования национального стандарта к хостелам. Соответственно, нет и контроля за тем, исполняются ли требования стандартов.

«Статистический учет не включает в систему показателей целые сегменты рынка, связанные с туризмом. Речь, прежде всего, идет о количестве посещений объектов санаторно-курортного сервиса, зон отдыха, объектов придорожного сервиса. Вообще в действующем законе «О туристской деятельности» в понятие туризма эти субъекты экономической деятельности не включены», - резюмировала она.