Названы самые востребованные профессии в Казахстане

Директор центра прикладных исследований «Талап» Рахим Ошакбаев считает, что Казахстан вряд ли в ближайшие годы избавится от «нефтяной иглы», и экономика страны в большей степени будет зависеть именно от этого сектора. В то же время анализ показывает, что наиболее востребованными профессиями в первом квартале текущего года являются охранник, медсестра и водитель.

«Какое ближайшее будущее возможно ждет рынок Казахстана? Очевидно, что структура занятости будет зависеть от структуры нашей экономики, которая сейчас в высокой степени зависит от экспорта нефти. И эта зависимость, скорее всего, будет расти еще больше. Об этом позволяют говорить официальные прогнозы о росте производства нефти на 15% в ближайшие пять лет в сочетании с высокими прогнозными ценами на нефть. Проще говоря, у нас ожидается еще больше нефтяных доходов. Доходы от нефти, просачиваясь в экономику, создают рабочие места не только в государственном и квазигоссекторе, они также через государственный спрос, закупки, сильно влияют на структуру остальной экономики», - сказал Ошакбаев в пятницу в ходе парламентских слушаний в мажилисе.

Он напомнил, что в 2017 году госсектор, квазигоссектор и недропользователи совокупно купили товаров, работ и услуг на сумму 11,4 трлн тенге. Это составляет 21% ВВП.

«Поэтому первый тренд, который, скорее всего, будет продолжать влиять на рынок труда – это занятость, связанная с государством и его расходами. Занятость связана со всеми секторами услуг и торговли, обслуживающими расходы первичных потребителей нашей нефтяной ренты», - подчеркнул он.

Второй очевидный тренд, продолжил он, идет в фарватере мировых трендов – это перераспределение занятости из сельского хозяйства и промышленности в сферу услуг.

«Этот тренд также актуален для Казахстана и, полагаем, что он продолжится», - подчеркнул глава центра «Талап».

Третий тренд – это урбанизация. С большой вероятностью, доля городского населения продолжит расти и к 2025 году с текущих 57% вырастет до 60%, а к 2050 году – до 70%. Как результат, «Казахстану понадобится больше рабочих мест, в первую очередь, в городах». «Создавать занятость на селе будет все сложнее», - считает Ошакбаев.

Вместе с тем сегодня активно обсуждаются такие новые тренды в сфере занятости, как big-data, интернет, искусственный интеллект, блокчейн и так далее.

«Все это я бы назвал для нас пока развлекательной футурологией, не слишком актуальной. Наша реальность такова, что во втором квартале 2018 года наиболее востребованными на государственной электронной бирже труда были профессии охранника, водителя, медсестры. Или, например, в Астане на сегодня в центре занятости 6 511 вакансий, больше всего нужны медицинская сестра, воспитатель, учитель начальных классов, продавец-кассир, электрик. Это вряд ли существенно изменится в ближайшие годы», - подчеркнул он.

Делая вывод, Ошакбаев заявил, что о реальной ситуации на рынке труда «никто не знает, поэтому мы не можем так уверенно заявлять, что у нас исторически низкий рекорд по безработице, особенно по молодежной». Поэтому «нужно серьезно менять подходы к статучету, больше опираясь на государственные базы данных».

«Почему бы не публиковать обезличенные данные по взносам в ЕНПФ – это даст нам всем более реальную картину рынка труда», - привел пример директор центра прикладных исследований.

Далее, государство играет и будет играть ключевую роль в занятости, и препятствовать этому «мы вряд ли сможем и не нужно», считает он. «Нам нужно просто повышать доходность этих расходов. Почему бы, например, не повысить заработную плату педагогов до средней по экономике за счет сокращения расходов на квазигоссектор и субсидирования банков и бизнеса?», - задался вопросом эксперт.

Более того, Ошакбаев считает, что инициатива правительства по внедрению единого совокупного платежа правильная, и это «может стать реально прорывной реформой, которая эффективно формализует самозанятых и, самое главное, расширит социальную защищенность в обозначенной нами группе риска в 2,2 млн человек». Вместе с тем для формализации наемных работников «необходимо рассмотреть вопрос снижения нагрузки на фонд оплаты труда», отметил он.