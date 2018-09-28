Депутат мажилиса Аманжан Жамалов в ходе парламентских слушаний в пятницу, посвященных проблемам и перспективам развития сферы занятости заявил, что подход к обеспечению занятости в Казахстане не менялся 10 лет, а анализ эффективности программ занятости никто не проводит.

«За последние 10 лет у нас приняты 5 программ занятости, то есть практически каждые два года принималась новая программа. «Программа занятости-2020», «Дорожная карта занятости-2020», «Дорожная карта занятости-2020 в новой редакции», «Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства». Если вникнуть в их содержание, то концептуально подход к обеспечению занятости не менялся. Основные инструменты как были, так и остались. Это обучение и переобучение, микрокредитования начинающим предпринимателям, мобильность трудовых ресурсов, создание временных рабочих мест, путем реализации инфраструктурных проектов и так далее», - сказал Жамалов.

Он уточнил, что «различие было только в объемах финансирования того или иного направления», а «на местном уровне программа занятости уже более 10 лет сводится к общественным работам, социальным рабочим местам и молодежной практике».

«А как такового анализа о результатах эффективности данных программ и прежде всего вкладе в национальный продукт или рост производительности труда никто не проводил. За 2009-2017 годы на пять программ занятости только из бюджета было выделено 850 млрд тенге. А какова эффективность этих расходов? Какой инструмент наиболее эффективен, сколько людей было трудоустроено? По отчётам акиматов, министерства труда, только за 2017 год было трудоустроено 450 тыс. человек. Такими темпами проблема безработных и самозанятых должна была быть давно решена», - задался вопросами депутат.

Однако, по его словам, «беспристрастный анализ» показывает, что по итогам 2017 года краткосрочное профессиональное обучение прошли 68 тыс. человек, из них трудоустроены всего 39 тыс. «В общественных работах, социальных рабочих местах и молодежной практике приняли участие 139 тыс. человек, но на постоянные рабочие места трудоустроено порядка 50 тыс. человек. Очевидно, что при таком раскладе и, главное, результатах, мы никогда не решим проблему вовлечения населения в продуктивную занятость, как этого требует глава государства», - продолжил Жамалов.

Депутат считает необходимым, чтобы все государственные, отраслевые, региональные программы, а не только программы продуктивной занятости и массового предпринимательства ,были нацелены на создание новых рабочих мест.

«Прежде всего речь идёт о таких программах как ГПИИР, «Нурлы жол», «Нурлы жер». Так, в рамках ГПИИР с 2010 года введено 1148 проектов на 6 трлн тенге. При этом создано всего 107 тыс. постоянных рабочих мест. Число занятых в обрабатывающей промышленности выросло за это время всего на 16 тыс. человек или на 3%. От программы «Нурлы жер» вообще поразительные результаты: за 2015-2017годы число занятых в строительстве вообще сократилось на 75 тыс. человек. А теперь сравните эти показатели с числом безработных и самозанятых. Цифры совершенно разного порядка. 440 тыс. безработных и 2 млн самозанятых», - констатировал он.

Именно поэтому, считает Жамалов, «нам нужны комплексные меры по регулированию продуктивной занятости». В первую очередь, как отметил депутат, ключевым показателем всех государственных, отраслевых, региональных программ должно стать число созданных постоянных рабочих мест, а эффективность этого показателя должна оцениваться через стоимость одного рабочего места для государства.

«Второе – учитывая текущие задачи и 5 социальных инициатив главы государства, охват такими инструментами как краткосрочное профессиональное обучение и микрокредитования должен быть существенно расширен, бюджетные средства должны выделяется на них в приоритетном порядке. Треть е – необходим комплекс стимулирующих мер для работодателей. Это в первую очередь меры по снижению нагрузки на заработную плату. Работодателям сейчас просто не выгодно нанимать людей, и сегодня всё ещё распространены «серые зарплаты» в конвертах. И эти работники сегодня составляют огромную армию – почти 800 тыс. человек», - продолжил депутат.

По его мнению, «снижение нагрузки на фонд оплаты труда позволит в первую очередь формализовать этих людей», а введение единого совокупного платежа – «окончательно решить вывода из тени так называемого самозанятого населения».