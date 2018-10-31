Мир за ночь 30-31 октября 2018 года

Новым спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии станет норвежский дипломат, более 2 тыс. жителей Бухареста вышли на митинг против коррупции, сторонники независимости Каталонии представили совет республики, в ООН призвали провести независимое расследование убийства журналиста Хашкаджи, а США призвали арабскую коалицию прекратить авиаудары по Йемену. Тем временем президент Франции теряет популярность, Индия успешно испытала баллистическую ракету, Илон Маск купил акции Tesla на $10 млн, а в Италии при пожаре в порту сгорели несколько сотен автомобилей Maserati.

Посол Норвегии в Китае Гейр Педерсен станет новым спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатические источники. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш одобрил кандидатуру Педерсена, о чем проинформировал членов Совбеза Организации. «Принимая это решение, я консультировался со всеми, включая правительство Сирийской Арабской Республики», - говорится в письме Гутерриша. Ранее кандидатуру Педерсена одобрили постоянные члены Совбеза. Напомним, 17 октября нынешний спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что в конце ноября уйдет со своего поста.

Более двух тысяч жителей Бухареста вышли на митинг против коррупции в годовщину трагедии в ночном клубе Сolectiv. Люди возмущены тем, что после пожара прошло три года, а виновные до сих пор не найдены, сообщает «РИА Новости». Тогда произошедший в ночь с 30 на 31 октября в ночном клубе Сolectiv пожар унес жизни 65 человек. По предварительным данным, его причиной стал фейерверк. В момент трагедии в клубе находились до 400 человек. В первые часы трагедии погибли 27 человек, еще 200 пострадавших были госпитализированы. После пожара были заведены уголовные дела против владельцев клуба, сотрудников пожарной инспекции, чиновников мэрии и организаторов пиротехнического шоу. Материалы дел переданы в суд, однако слушания до сих пор не назначены. Пострадавшие после пожара подали гражданские иски о возмещении компенсаций, ущерб оценивается в 212 млн евро.

Сторонники независимости Каталонии во вторник представили так называемый совет республики, который призван помочь процессу выхода региона из состава Испании, сообщает газета «Известия». В церемонии приняли участие нынешний глава каталонского женералитета Ким Торра, члены его правительства, а также по видеосвязи из Бельгии экс-глава правительства региона Карлес Пучдемон и бывший его советник Тони Комин, скрывающиеся от властей Испании. Торра заявил, что у каталонцев «нет другой альтернативы, кроме как двигаться к свободе». Совет республики, названный частной организацией, собирается добиваться международного признания права на самоопределение Каталонии. Напомним, 1 октября 2017 года состоялся референдум о независимости региона, в котором приняли участие более 3 млн человек, из них 90% поддержали отделение от Испании.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет высказалась за проведение независимого расследования убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, сообщает ТАСС. «Для того, чтобы расследование было проведено независимо от появления каких-либо политических соображений, весьма желательно привлечение международных экспертов при обеспечении полного доступа к свидетельствам и свидетелям», - подчеркнула Бачелет. Она также призвала власти Турции и Саудовской Аравии к сотрудничеству в расследовании, чтобы прояснить «всю правду об убийстве». Джамаль Хашкаджи, известный критическими статьями о политике Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства своей страны в Стамбуле 2 октября. 20 октября саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании дипмиссии в результате конфликта. В настоящее время под следствием находятся 18 подданных королевства, личности которых не раскрываются. Мировое сообщество резко осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование, а президент Турции Тайип Эрдоган назвал убийство Хашкаджи тщательно спланированным.

США призывают коалицию под эгидой Саудовской Аравии прекратить авиаудары во всех населенных районах Йемена, сообщает «РИА Новости». Как заявил госсекретарь Майк Помпео, «настало время положить конец враждебным действиям, включая удары ракет и БПЛА из районов, контролируемых хуситами, в направлении Королевства Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов». Госсекретарь также считает необходимым провести переговоры по Йемену в «третьей стране для решения основных проблем конфликта, демилитаризации границ». Конфликт в Йемене между правительством и шиитскими повстанцами-хуситами из движения «Ансар Алла» продолжается с 2014 года. В настоящее время наиболее ожесточенные бои идут в районе стратегически важного порта Ходейда. Поддерживающая йеменского президента Абд Раббу Мансура Хади арабская коалиция уже несколько месяцев пытается отбить порт у хуситов.

Популярность президента Франции Эммануэля Макрона среди жителей страны рухнула за два месяца на 10% до показателя в 26%, пишет газета «Известия». 65% респондентов заявили о своем «плохом мнении» относительно действий французского лидера, в августе такой ответ давали на 14% французов меньше. Несмотря на то, что Макрона поддерживают 80% сторонников правящей партии «Республика на марше», среди этой категории поддержка президента сократилась на 12 процентных пунктов. 17% опрошенных, не относящих себя ни к какой партии, также заявили о доверии президенту. Среди сторонников правых партий разочарованы Макроном 9%. Опрос был проведен через интернет с 19 по 22 октября.

На испытательном полигоне острова Абдул Калам на востоке Индии прошли успешные испытания баллистической ракеты Agni-1, способной нести ядерную боеголовку от 1 до 2,5 тонн, пишет РБК со ссылкой на Times of India. Пуск состоялся 30 октября. Несмотря на то, что ракета разрабатывалась еще с 2002 года, это был второй пуск снаряда. Дальность полета ракеты класса «земля-земля» - от 700 до 900 км. В 2013 году Индия успешно испытала межконтинентальную баллистическую ракету Agni-V, запуск состоялся с острова Уилер в Бенгальском заливе. Дальность полета этой ракеты – 6 тыс. км, она также способна нести ядерный заряд.

Бизнесмен Илон Маск приобрел 29,844 акций компании Tesla на $9,99 млн. Теперь он владеет 19,8% акций компании, что сделало его крупнейшим акционером, пишет «Коммерсантъ». Ранее в Tesla говорили, что Маск собирается купить акции на $20 млн. Ранее компания Tesla отчиталась о первой квартальной прибыли за последние два года, после чего акции Tesla подскочили в цене более чем на 10%. Илон Маск обещал, что с третьего квартала компания начнет показывать прибыль, выйдя на запланированные уровни продаж нового электромобиля Model 3. Кроме того, подготовка к производству нового кроссовера Model Y вышла на финишную прямую, отмечал он.

В порту итальянской Савоны в результате пожара сгорели несколько сотен автомобилей Maserati, которые должны были доставить на Ближний Восток, сообщает РБК. Причиной пожара стало короткое замыкание, возникшее на двух складах автомобилей из-за шторма – начали взрываться аккумуляторы автомобилей, что привело к пожару.