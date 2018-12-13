Лукашенко уверен в дальнейшем развитии стратегических отношений с Казахстаном

В адрес главы государства Нурсултана Назарбаева продолжают поступать поздравления от лидеров зарубежных государств и глав правительств по случаю Дня Независимости Казахстана. В частности, поздравительные телеграммы направили президенты Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, сообщается на сайте Акорды.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко пожелал новых успехов Назарбаеву на ответственном государственном посту, а гражданам Казахстана – мира и счастья.

«Ваша страна достигла впечатляющих результатов в экономике, обеспечении социальной и политической стабильности. Казахстан вносит значительный вклад в укрепление безопасности на евразийском пространстве, выработку и реализацию эффективных механизмов решения конфликтов. Убежден, что стратегические белорусско-казахстанские отношения, основанные на взаимном доверии и продуктивном сотрудничестве, будут и далее активно развиваться на благо наших народов», - говорится в телеграмме.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил, что «Казахстан как образец современного, конкурентоспособного и быстроразвивающегося государства благодаря своим большим достижениям в экономической, технологической, социальной и культурно-гуманитарной областях занимает достойное место в мировом сообществе».

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своем письме дал высокую оценку нынешнему уровню многогранного стратегического взаимодействия между странами и выразил уверенность, что подписанные в ходе его официального визита в Казахстан «документы и дальнейшие совместные усилия сторон по их реализации придадут больший динамизм взаимовыгодному таджикско-казахстанскому сотрудничеству, отвечающему коренным интересам наших стран и народов».

«За годы независимости Казахстан под Вашим руководством достиг впечатляющих успехов. Инициированные Вами масштабные государственные преобразования и реформы придали импульс социально-экономическому росту страны, повышению благосостояния народа и укреплению авторитета Казахстана на международной арене», - говорится в телеграмме пезидента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова.

В своем письме президент Армении Армен Саркисян отметил важность дальнейшего развития и углубления взаимовыгодного сотрудничества между двумя государствами.

«Убежден, что совместными усилиями мы сможем придать новый импульс в направлении повышения эффективности межгосударственного взаимодействия наших стран, наращивания торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, содействия раскрытию потенциала армяно-казахстанского многопланового сотрудничества», - пишет Саркисян.

Также Назарбаева и казахстанцев поздравил президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер, пожелав президенту РК благополучия и здоровья, а народу Казахстана – успешного будущего в условиях мира и свободы.

«В течение многих лет Казахстан и Германию связывает доверительное сотрудничество. Ваша страна играет важную роль в регионе и является для Германии крупнейшим торговым партнером в Центральной Азии. В ходе председательства в Совете Безопасности ООН в начале этого года Ваша страна в очередной раз продемонстрировала готовность брать на себя ответственность и на международном уровне», - говорится в телеграмме.

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган особо подчеркивает роль Назарбаева в истории независимого Казахстана.

«Мы рады и гордимся результатами развития и процветания Казахстана, а также успехами Вашей страны на международной арене, достигнутыми с момента обретения независимости. Эти достижения, бесспорно, являются результатами проводимой Вами, мудрец тюркского мира, дальновидной политики. Уверен, что Вы продолжите вносить свой вклад в установление глобального мира и стабильности, а авторитет Казахстана на международной арене будет расти и дальше», - отмечается в телеграмме.

В своем поздравлении президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани выражает заинтересованность в дальнейшем углублении отношений во благо интересов двух государств.

«От всего сердца поздравляю Вас и весь народ Республики Казахстан с 27-й годовщиной независимости. Основываясь на прошлом опыте, надеюсь на углубление взаимного сотрудничества для процветания двух народов», - пишет Рухани.

Также поздравительные телеграммы направили президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бен Заид Аль Нахаян, вице-президент, премьер-министр ОАЭ, правитель эмирата Дубай шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян, президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халиф, президент Алжирской Народной Демократической Республики Абдель Азиз Бутефлика, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, который выразил заинтересованность в расширении межгосударственных связей и углублении взаимоотношений, а также президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси, президент Сингапура Халима Якоб, президент Индии Рам Натх Ковинд и премьер-министр Королевства Таиланд генерал Прают Чан-Оча.