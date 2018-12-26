Министерство индустрии и инфраструктурного развития создано в Казахстане

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в среду подписал указ о мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан. Новым документом глава государства реорганизовал министерство по инвестициям и развитию и преобразовал его в министерство индустрии и инфраструктурного развития. Следовательно, ряд функций переданы в другие министерства, сообщается на сайте Акорды.

В частности, министерству национальной экономики переданы функции в сфере формирования государственной политики по привлечению инвестиций; министерству иностранных дел - в сфере реализации государственной политики по привлечению инвестиций.

Указом также определено, что министерство иностранных дел будет ответственным за координацию деятельности в сфере продвижения экспорта; государственные органы - правопреемниками прав и обязательств реорганизуемого государственного органа в соответствии с передаваемыми функциями и полномочиями.

«Правительству Республики Казахстан обеспечить: передачу комитета по инвестициям министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан ведение министерства иностранных дел Республики Казахстан; передачу соответствующей штатной численности реорганизуемого государственного органа; передачу прав владения и пользования пакетом акций акционерного общества «Национальная компания «Kazakh Invest» Министерству иностранных дел Республики Казахстан; принятие иных мер по реализации настоящего Указа», - говорится в тексте указа.

Кроме того, поручается внести в указ президента Республики Казахстан от 22 января 1999 года №6 «О структуре правительства Республики Казахстан» следующее изменение: строку «Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан» и изложить в следующей редакции: «Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан».

Контроль за исполнением настоящего указа возложен на администрацию президента Республики Казахстан.