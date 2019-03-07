Тимур Шаймергенов и Айбатыр Жумагулов переходят на другую работу
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Освобождены от своих должностей вице-министры нацэкономики и оборонной промышленности
Иллюстрация Жанары Каримовой

Вице-министры национальной экономики и оборонной и аэрокосмической промышленности Тимур Шаймергенов и Айбатыр Жумагулов освобождены от занимаемых должностей, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

«Постановлениями правительства Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу освобождены: Шаймергенов Тимур Тулегенович от должности вице-министра оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан; Жумагулов Айбатыр Нышанбаевич от должности вице-министра национальной экономики Республики Казахстан», - говорится в сообщении.

Тимур Шаймергенов занимал этот пост с марта 2018 года, Айбатыр Жумагулов - с января 2017 года.

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