У самолета отказал один из двух генераторов при неработающей ВСУ
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Летевший из Лондона самолет Air Astana совершил вынужденную посадку в Москве
Фото Искандера Салиходжаева

Самолет авиакомпании Air Astana, летевший из Лондона в столицу Казахстана, совершил вынужденную посадку в московском аэропорту Шереметьево сообщает комитет гражданской авиации.

«Самолет, выполнявший 27 июня рейс КС 942 авиакомпании «Эйр Астана» по направлению Лондон – Нур-Султан, в связи с отказом одного из двух генераторов при неработающей ВСУ (вспомогательной силовой установке) выполнил вынужденную посадку в аэропорту г. Москвы в 00:18 по московскому времени. Посадка прошла в штатном режиме», - говорится в сообщении КГА.

Сейчас ведется устранение неисправности.

На борту самолета находилось 93 пассажира, они прибудут в столицу Казахстана дополнительным рейсом в 09:50 по московскому времени.

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