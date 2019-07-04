Рост доходов предприятий должен отражаться на зарплатах сотрудников – Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал иностранных инвесторов и казахстанских работодателей с повышением прибыли предприятий увеличивать и заработную плату своих работников. Кроме того, он считает, что инвесторы могут помочь Казахстану в обучении кадров и оценке качества образования.

Как заявил Токаев в рамках заседания совета иностранных инвесторов, «реформа в сфере образования еще впереди», и Казахстану, прежде всего, необходимо улучшать качество и стандарты образования.

«Мы должны готовиться к вызовам будущего времени. В целом мы приняли решение довести расходы на образование и науку до 5% от ВВП. Основной нашей задачей на данном этапе является переход системы подготовки кадров на качественно новый уровень, который должен сократить разрыв между качеством подготовки кадров и спросом на рынке труда», - сказал он.

В этой связи стране предстоит реализовать ряд мер. В частности, провести модернизацию системы профтехобразования, основными проблемами которой являются слабая материально-техническая база колледжей, несоответствие выпускников потребностям рынка труда и дефицит квалифицированных преподавателей. Как напомнил Токаев, сегодня 70% казахстанских работодателей не удовлетворены навыками выпускников отечественных колледжей.

«Время диктует новые императивы. Поэтому в ближайшие три года будут созданы 180 колледжей и 20 передовых вузов. Из республиканского бюджета на эти цели только на первом этапе выделяем 58 млрд тенге. Главное, существенно обновить, модернизировать образовательные программы, с активным привлечением зарубежных партнеров», - подчеркнул президент, отметив, что следует развивать стратегическое партнерство с ведущими мировыми учебными заведениями.

Необходимо также усилить взаимосвязь высшего образования с предприятиями, бизнесом, требованиями работодателей. По мнению президента, высшее образование должно обеспечить высококачественную подготовку и, следовательно, успешное трудоустройство выпускников. Он также напомнил, что с прошлого года вузам предоставлена самостоятельность в академических, управленческих, кадровых и финансовых вопросах. И ежегодный независимый рейтинг вузов должен дать властям четкую картину, «кто справляется с этой задачей, а кто не справляется».

«Совет иностранных инвесторов также может внести свою важную лепту как в оценку выпускников, так и в вопрос совершенствования системы высшего образования, налаживания академических и научных связей с вузами ваших государств», - выразил уверенность Токаев.

Создание новых производств и отраслей должно сопровождаться опережающим развитием компетенций действующих сотрудников. И здесь, по словам президента, важным является взаимодействие с крупными транснациональными корпорациями, которые и являются носителями данных компетенций.

«За последние три года за счет средств работодателей обучено более 12 тыс. человек. Данную практику мы намерены существенно расширить. В том числе, через создание стимулов для работодателей. Сегодня имеется большая потребность в развитии и передаче компетенций. В первую очередь в таких сферах, как нефтегазохимия, новые материалы, профессиональные услуги, информационные технологии. Во всех ваших компаниях есть курсы повышения квалификации, программы обретения навыков, налаженная методология обучения и даже корпоративные университеты. В этой связи я поручаю правительству совместно с ассоциацией «Казахстанский совет иностранных инвесторов» выработать системные предложения по развитию трансферту компетенций в ключевых для нас отраслях», - поручил Токаев.

И последнее, на чем глава государства акцентировал внимание, – люди.

«Именно люди – главное богатство любой компании. Поэтому важно по мере роста доходов предприятий обеспечивать адекватный рост вознаграждения сотрудника. Это ключевой элемент социальной ответственности. Это касается как отечественных, так и компаний с иностранным участием. Справедливое распределение национального дохода – ключевая задача любого государства», - резюмировал он, призвав бизнес и общество активно подключиться к обсуждению новой госпрограммы развития образования и науки, которую в данный момент разрабатывает правительство.