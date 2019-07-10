Следствие не исключает халатность или диверсию при взрыве склада боеприпасов в Арыси – Ермекбаев

Человеческий фактор, технические причины, халатность или умышленный поджог и диверсия могли стать причиной взрыва складов боеприпасов в воинской части, расположенной в Арыси Туркестанской области. Все эти версии сейчас отрабатывают правоохранительные органы, заявил в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр обороны Нурлан Ермекбаев.

«В настоящее время проводится расследование правоохранительными органами, отрабатываются все возможные версии. Это человеческий фактор, нарушение правил противопожарной безопасности, халатность, технические причины, например, короткое замыкание электропроводки, химическая реакция заряда и не исключается возможность умышленного поджога или диверсии», - сообщил Ермекбаев, заверив, что по результатам расследования будет определена ответственность каждого должностного лица.

Он также подчеркнул, что сам лично, как руководитель оборонного ведомства «по существующему у нас в Казахстане «О государственной службе», неписанному закону, с первого дня назначения на эту должность, то есть с 7 августа 2018 года несу ответственность за все, что происходит в вооруженных силах».

«Эту ответственность с себя не снимаю. И никогда не уходил от ответственности и не собираюсь этого делать. Виновные, которых установит расследование, понесут наказание по всей строгости закона», - пообещал глава Минобороны.