КНДР провела четвертый за две недели запуск ракет

В Объединенном комитете начальников штабов (JCS) Южной Кореи заявили, что утром 6 августа с территории КНДР были запущены две неопознанных ракеты, сообщает РБК .

По данным военных, снаряды запустили из южной части северокорейской провинции Хванхэ-Намдо. Это четвертый подобный запуск за последние две недели.

Отмечается, что южнокорейские военные «следят за ситуацией на случай новых запусков».

Как сообщает РИА Новости, в Сеуле считают, что КНДР испытала баллистические ракеты малого радиуса действия, которые ей запрещает запускать Совбез ООН.

«Национальное агентство разведки Республики Корея полагает, что были произведены пуски баллистических ракет малой дальности, так как летные характеристики схожи с теми, пуски которых были произведены 25 июля. Мы проводим детальный анализ», - отметили военные, оценив дальность полета снарядов в около 450 км, а максимальную высоту – в 37 км.

В свою очередь Токио утверждает, что «ракеты не достигли японской территории или эксклюзивной экономической зоны».

«В настоящее время прямой угрозы безопасности Японии нет», отмечают японские власти.

Представитель Минобороны США заявил Reuters, что они будут внимательно следить за ситуацией вместе с Южной Кореей и Японией.

25 июля с территории КНДР запустили две ракеты, они пролетели над Японским морем. В Пхеньяне назвали эти пуски «официальным предупреждением южнокорейским милитаристам», обвинив Сеул в развертывании современных наступательных вооружений и проведении учений вопреки позиции КНДР. 31 июля Северная Корея провела еще несколько пусков ракет, а в ночь на 2 августа испытала новую реактивную систему залпового огня с управляемыми ракетами, запусками руководил лидер страны Ким Чен Ын.

5 августа стартовали совместные военные учения США и Южной Кореи. Учения направлены на отработку борьбы с чрезвычайными ситуациями на Корейском полуострове. В Пхеньяне считают эти маневры нарушением договоренностей, которых стороны достигли на переговорах.

