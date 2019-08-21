Дожди и похолодание прогнозируют синоптики в Казахстане

«Холодный атмосферный фронт, вызвавший дожди и понижение температуры воздуха на севере республики, продолжит смещаться в южном направлении. В предстоящие двое суток с этим фронтом в северных, центральных и восточных областях ожидаются дожди, местами сильные, грозы, шквалистое усиление ветра и возможно град. На юге в отдельных районах также возможен кратковременный дождь с грозой», - говорится в прогнозе.

На юго-востоке дожди с грозами, сильными дождями преимущественно в горных и предгорных районах, и возможный град ожидаются в течение всего прогнозируемого периода. Лишь на западе и юго-западе республики будет без осадков, температура воздуха будет выше климатической нормы на 3-5°С.