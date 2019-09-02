С 2020 года по 10 тысяч многодетных семей ежегодно будут обеспечиваться жильем

Токаев заявил, что принятые ранее законы о статусе столицы и об особом статусе города Алматы сыграли свою позитивную роль, но сегодня нуждаются в совершенствовании. «Необходимо расширить компетенции акиматов трех самых крупных городов, в том числе, и в области градостроительной политики, транспортной инфраструктуры, формирования архитектурного облика», — сказал президент.

По его словам, большое количество населения городов республиканского значения — это уже не предмет гордости, а основание для обеспокоенности с точки зрения полного обеспечения социально-экономических потребностей жителей: «Мы наблюдаем перенаселенность крупнейших городов и в то же время нехватку людских и трудовых ресурсов, в таких городах, как Павлодар и Петропавловск, где создаются надлежащие условия для приема новых жителей. Правительство должно принять действенные меры по управлению миграционными процессами. В своей предвыборной программе я отметил необходимость разработки единой жилищной политики. Основной принцип – повышение доступности жилья, особенно для социально-уязвимых слоев населения. Правительству необходимо разработать единую модель жилищного развития в стране. Отойти от практики принятия разрозненных между собой программ. Например, в рамках программы 7-20-25, которая изначально предполагалась как социальная, средний уровень семейного дохода должен составлять около 320 тысяч тенге в месяц. Людям с небольшим уровнем доходов участие в ней оказалось не по карману. Поэтому в этом году по инициативе Елбасы запущена новая программа «Бакытты отбасы» со льготной ставкой 2% и первоначальным взносом 10%. Это весьма выгодные условия. До конца года не менее 6 тысяч семей приобретут жилье в рамках этой программы. В первую очередь, многодетные семьи и семьи, воспитывающие детей-инвалидов. С 2020 года 10 тысяч таких семей ежегодно будут обеспечиваться жильем. Правительству следует определить четкие критерии для участия в программе и обеспечить ее жесткое администрирование. Поддержка должна предоставляться исключительно тем, кто в ней действительно нуждается. Мое поручение правительству в течение трех лет решить вопрос предоставления жилья малообеспеченным многодетным семьям, стоящим в очереди. Их у нас около 30 тысяч. Гражданам, которые не располагают доходами для приобретения жилья в собственность, надо дать возможность проживания на условиях социальной аренды. На эти цели к 2022 году государством будет выделено свыше 240 млрд тенге. Следует разработать новые меры вовлечения частного бизнеса в эту работу, задействовать механизмы ГЧП. Люди недовольны непрозрачным процессом формирования и продвижения очередности. При предоставлении акиматами социальных квартир. Правительству до конца года следует создать единую национальную систему учета очередников на арендное жилье. А также на получение льготных жилищных займов по программе «Бакытты отбасы».