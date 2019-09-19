Билеты будут стоить от 7 тыс. тенге
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FlyArystan запустит ежедневные рейсы из Тараза в столицу
фото КГА

Лоукостер FlyArystan объявил о старте продаж авиабилетов на ежедневные рейсы из Тараза в столицу Казахстана, которые планируется выполнять с 3 октября.

По данным авиакомпании, рейсы будут выполняться на современных 180-местных самолетах Airbus A320. Продолжительность рейса составит менее полутора часов, а стоимость билетов будет от 6999 тенге в один конец, включая сборы аэропорта, что «на 72% ниже по сравнению с ценами конкурентов на аналогичном маршруте».

«По данным КГА МИИР РК, после начала операционной деятельности FlyArystan пассажиропоток международного аэропорта Аулие-Ата увеличился более чем на 140%. Мы уверены, что с расширением маршрутной сети вдвое, этот показатель вырастет. Со своей стороны мы с радостью готовы предоставить 130 тыс. посадочных мест в год, чтобы местное население могло быстро, доступно и комфортно добираться в Нур-Султан и Алматы», - отметила директор по продажам и маркетингу FlyArystan Жанар Жайлауова.

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