Более 500 иностранных работников выдворены из страны – Сапарбаев

Более 500 иностранных граждан, работавших на казахстанских предприятиях, выдворены из страны, сообщил заместитель премьер-министр страны Бердибек Сапарбаев на расширенном заседании правительства.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поинтересовался, какая работа ведется, чтобы не допускать неравенства в зарплатах иностранцев и местных специалистов, и «какие результаты». На что Сапарбаев ответил: «Минтруда, генеральной прокуратурой и местными исполнительными органами на 96 предприятиях проведены проверки. В результате выявлены нарушения, были выдворены более 500 иностранных граждан».

Вице-премьер уточнил, что более чем на 2 тыс. предприятиях в Казахстане работают иностранные специалисты, а доля казахстанских – более 90%.

«По сравнению с прошлым годом мы уменьшили количество квот на 40%. Снизили до 29 тысяч. В прошлые годы были привлечены более 100 тысяч (иностранцев – V)», - добавил Сапарбаев.

Также он сообщил, что одним из условий привлечения предприятиями иностранной рабочей силы является обучение казахстанцев с последующей заменой иностранцев на отечественных специалистов.